El panorama del pop en español suma un nuevo nombre propio que no deja de crecer y traspasar fronteras: Rubén Alegría. Consolidado como la voz revelación del pop español, el artista nacido en un pueblo de Toledo se prepara para desembarcar por primera vez en Argentina, marcando un hito clave en una carrera que acumula éxitos, sold out y reconocimiento internacional.

Una identidad única: pop moderno con raíz flamenca

Rubén Alegría convirtió la música en su pulso vital desde muy joven. Su propuesta artística va más allá del pop tradicional: se trata de una fusión elegante entre arreglos contemporáneos y la esencia del flamenco, una combinación que da como resultado un sonido fresco y una identidad artística inconfundible dentro de la escena musical actual.

Ese sello personal lo llevó a destacarse rápidamente en distintos mercados y a conectar emocionalmente con públicos de diferentes países.

Crecimiento y expansión internacional

Tras un 2024 de crecimiento exponencial, Rubén Alegría demostró que su talento no reconoce límites geográficos. En Miami grabó su primer sencillo pensado para Latinoamérica, “¿Por qué la extraño?”, del reconocido compositor Alejandro Jaén, abriendo una nueva etapa en su carrera.

A ese lanzamiento se sumaron canciones de autoría propia como “Recuerdo”, una emotiva dedicatoria a su abuela, que logró tocar fibras profundas y consolidar su vínculo con la audiencia.

“Ya ves”, el single que impulsa su llegada a Argentina

El arribo de Rubén Alegría a tierras argentinas llega impulsado por su más reciente sencillo “Ya ves”, una canción que define su identidad artística actual y refuerza su madurez musical. El lanzamiento está precedido por el éxito de “Miradas que hablan”, tema que registró niveles de aceptación masivos en plataformas digitales de toda la región.

Con una trayectoria que ya incluye múltiples shows con entradas agotadas en países como México, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, la llegada a Argentina responde a la fuerte demanda de un público que sigue de cerca su evolución.

Rubén Alegría: “Llegar a Argentina es un sueño cumplido”

Sobre este nuevo paso en su carrera, el artista expresó:

“La música es mi vida y llegar a Argentina es un sueño cumplido. Ver cómo mis canciones, que nacieron de sentimientos tan profundos, conectan con la gente al otro lado del océano es algo que me llena de ilusión”.

Además, Rubén destacó la importancia de sus raíces y de quienes confiaron en él desde el inicio:

“Nunca olvidaré de dónde vengo y siempre llevo presente al maestro José Mendoza, quien supo ver en mí lo que nadie vio: un artista internacional. Todo lo bueno que me está ocurriendo es gracias a él”.

El reconocimiento de la crítica especializada

El impacto de su propuesta no pasó desapercibido. Billboard Argentina destacó a Rubén Alegría como la nueva joya del pop español, subrayando su proyección y solidez como una de las figuras con mayor potencial en la escena musical actual.