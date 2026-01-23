El artista iberoamericano Muerdo vuelve a la Argentina con su gira “Volver a donde nacen las canciones”, un espectáculo íntimo, emocional y profundamente cercano. La cita será el viernes 20 de marzo en Teatro Vorterix, donde el músico repasará los grandes hitos de su carrera en un formato especialmente diseñado para el reencuentro con el público.

Un show íntimo que revisita su esencia musical

Acompañado por un único músico multinstrumentista, Muerdo (su nombre real es Pascual Cantero, de 37 años) alterna guitarras, teclados y distintos instrumentos para reimaginar canciones que marcaron las diferentes etapas de su trayectoria artística. El resultado es una experiencia minimalista y poderosa, donde la palabra, la raíz y la emoción ocupan un lugar central.

Fecha, lugar y entradas