Las rabas tienen ese encanto simple que nunca pasa de moda. Funcionan igual de bien como entrada, para una picada improvisada o como plato principal acompañado de una ensalada fresca. En esta versión, el secreto está en el rebozado: copos de maíz triturados que le dan una textura crocante de verdad, sin necesidad de pan rallado.

Además, el doble rebozado asegura que el calamar quede jugoso por dentro y bien dorado por fuera. La preparación es sencilla, rápida y no requiere técnicas complejas. Solo aceite bien caliente y unos minutos de fritura para lograr ese punto justo que hace la diferencia.

Ingredientes para las rabas

200 g de aros de calamar

1 taza de copos de maíz

2 cdas de harina

1 diente de ajo

1 cda de cilantro picado

1 cdta de jengibre rallado

1 huevo

Procedimiento

En un bowl, colocar el huevo y batirlo apenas hasta romper el ligue. Agregar el ajo picado, el jengibre rallado y el cilantro. Mezclar bien. Colocar los copos de maíz en una bolsa y triturarlos con un palo de amasar hasta que queden bien desmenuzados. Pasar los aros de calamar por la harina, luego por la mezcla de huevo y rebozarlos con los copos de maíz. Para un resultado más crocante, repetir el rebozado: nuevamente huevo y copos. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.

