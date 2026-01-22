Las rabas tienen ese encanto simple que nunca pasa de moda. Funcionan igual de bien como entrada, para una picada improvisada o como plato principal acompañado de una ensalada fresca. En esta versión, el secreto está en el rebozado: copos de maíz triturados que le dan una textura crocante de verdad, sin necesidad de pan rallado.
Además, el doble rebozado asegura que el calamar quede jugoso por dentro y bien dorado por fuera. La preparación es sencilla, rápida y no requiere técnicas complejas. Solo aceite bien caliente y unos minutos de fritura para lograr ese punto justo que hace la diferencia.
Ingredientes para las rabas
- 200 g de aros de calamar
- 1 taza de copos de maíz
- 2 cdas de harina
- 1 diente de ajo
- 1 cda de cilantro picado
- 1 cdta de jengibre rallado
- 1 huevo
Procedimiento
- En un bowl, colocar el huevo y batirlo apenas hasta romper el ligue.
- Agregar el ajo picado, el jengibre rallado y el cilantro. Mezclar bien.
- Colocar los copos de maíz en una bolsa y triturarlos con un palo de amasar hasta que queden bien desmenuzados.
- Pasar los aros de calamar por la harina, luego por la mezcla de huevo y rebozarlos con los copos de maíz.
- Para un resultado más crocante, repetir el rebozado: nuevamente huevo y copos.
- Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes.
- Retirar y dejar escurrir sobre papel absorbente.
