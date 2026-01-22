La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán en Mar del Plata a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 24 DE ENERO

El sábado 24 de enero, Mirtha Legrand marca agenda en la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al comediante Agustín Aristarán ‘Soy Rada’.

Soy Rada en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana las actrices Malena Solda y Gloria Carrá, el humorista Diego Pérez y el asesor de moda Fabián Medina Flores.

Gloria Carrá en los Premios Hugo (Foto: Movilpress).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 25 DE ENERO

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana desde Mar del Plata al actor y cantante argentino Alejandro Paker y a la vedette Mónica Farro.

También serán de la partida de este fin de semana Vanesa González, quien recientemente estrenó en una plataforma la ficción “Los Bastardos”, el Mago Black y el comediante Mike Chouhy.

Vanesa González estrenó la obra Coherencia (Foto: Movilpress).

