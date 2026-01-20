El emotivo momento que protagonizó Araceli González a fines del año pasado en la mesa de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena.

Esta vez, por el contundente descargo que realizó en las últimas horas su pareja, Fabián Mazzei, quien se mostró harto de las interpretaciones y cuestionamientos que circularon tras el episodio.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el actor habló sin filtros y defendió a la actriz ante quienes, según él, “dijeron cosas que no eran verdad”.

LA DEFENSA DE FABIÁN MAZZEI A ARACELI GONZÁLEZ TRAS SU LLANTO

Mazzei explicó que la situación se desató por “temas viejos” que reaparecen constantemente en la vida de su pareja y que terminaron por generar un clima incómodo: “Siempre pasa lo que pasa y es la historia en la vida de Araceli… se desencadenó algo y bueno, obviamente yo salí, veo algo, pienso algo y lo digo”, sostuvo.

Lejos de suavizar sus palabras, el actor dejó claro que no piensa frenar sus reacciones ante lo que considera injusticias: “No me interesa tener personas en contra por lo que digo, lo único que me importa es lo que pienso yo”, lanzó.

Araceli González se quebró al hablar de Suar (Captura de eltrece)

“ME DESBANDÉ UN POCO”: EL MOTIVO DEL DESCARGO DEL ACTOR

El artista remarcó que su molestia se originó cuando escuchó versiones y análisis que, desde su mirada, no reflejaban lo real. “Me molestó que habían dicho cosas de ella que no eran verdades”, señaló, y defendió la personalidad de González: “Ella es muy fresca. Si tiene ganas de llorar va a llorar, si tiene ganas de reírse se va a reír, pero hipócrita no es”.

En el mismo tono, Mazzei asumió que pudo haberse excedido, pero lo adjudicó a su forma de ser: “Salté y yo me desbandé un poco, soy así y no voy a dejar de ser así”.

FABIÁN MAZZEI: “NO HAY NADIE QUE ME CALLE”

Con un mensaje directo, el actor dejó en claro que ya no piensa mantenerse al margen de las polémicas que involucran a su pareja. “Ya no me quiero callar más, no soy un pibe y no me pienso callar y no hay nadie que me calle”, aseguró, visiblemente indignado.

Además, cuestionó a quienes opinan desde afuera sin conocer los hechos: “No fue grato lo que pasó porque te vuelven con lo mismo otra vez y los filósofos que saben todo y sacan conjeturas”.

EL LLANTO EN LO DE MIRTHA: “FUE UN DESAHOGO, NO UN LLANTO DESTROZADO”

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue cuando Mazzei se refirió específicamente al momento en que Araceli González lloró en el programa de Mirtha Legrand. Según explicó, no se trató de una crisis devastadora, sino de algo distinto.

“Primero en principal no fue un llanto destrozado… lo que pasó en lo de Mirtha fue un desahogo, que es otro nivel”, afirmó. Y se preguntó por qué se la juzga por expresar emociones: “¿Cuál es el problema? Me parece tan ridículo que se la juzgue”.

En ese sentido, insistió en que la actriz no inventa ni exagera: “Mentirosa no es porque detesta la mentira, y por eso le agarra la rabieta o la impotencia”.

“LA VERDAD ABSOLUTA LA TIENE ARACELI”: EL LÍMITE QUE MARCA LA ACTRIZ

Mazzei sostuvo que su pareja es quien conoce realmente lo que atravesó y que será ella quien decida hasta dónde hablar. “La dueña de la verdad absoluta… la tiene Araceli. Si tiene ganas de hablar hablará y si no, no hablará”, expresó.

También confesó que ella misma le pidió que no se exponga tanto: “Me lo explicó veintiocho millones de veces y lo entendí y no quiere que me exponga. Me dice ‘no te expongas’ porque me cuida”, reveló.

Aun así, dejó claro que no va a quedarse callado si escucha algo con lo que no está de acuerdo: “Si alguien dice algo y yo no pienso igual, lo voy a decir”.

EL MENSAJE FINAL DE MAZZEI SOBRE ARACELI: “LO QUE VI YA FUE SUFICIENTE”

En el cierre, el actor hizo un retrato de la fortaleza de González, destacando todo lo que atravesó en su vida personal: “Es una mujer que crió a sus hijos, con mucha carga, y pasó por muchas cosas que en algún momento tendrán su final”.

Y concluyó con una frase contundente sobre lo sucedido: “Se desahogó y fue algo que se le escapó… lo que vi ya fue suficiente”.

QUÉ DIJO FABIÁN MAZZEI SOBRE EL CIERRE DE POLKA Y ADRIÁN SUAR

Por otro lado, Juan Etchegoyen también lo consultó sobre el impacto que tuvo el cierre de Polka, una de las productoras más emblemáticas de la televisión argentina. Mazzei reconoció que la noticia lo afectó: “El cierre de Polka me dio lástima porque fue una puerta que se cerró”.

Sin embargo, aclaró que también se abrieron nuevas oportunidades laborales: “Se abrió otra productora… el trabajo sigue”, dijo, en referencia a la nueva etapa vinculada a Adrián Suar.

Respecto a la posibilidad de un encuentro con el productor, el actor se lo tomó con calma: “Si llega ese momento de un café con Adrián se dará y si no, no se dará… está todo bien y ya está”.

Y cerró con una frase que descomprimió el clima, fiel a su estilo: “Yo creo que la gente está más preocupada que nosotros dos. Si se da, se da”.