La noche del sábado tuvo un clima íntimo, musical y muy especial en Café Berlín, donde Rodrigo Guirao Díaz se subió al escenario con su banda para dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones: la música.

Blues y rock and roll fueron los protagonistas de un show que, pasada la medianoche, se transformó también en una celebración cargada de emoción.

Un festejo íntimo arriba del escenario

Cuando el reloj marcó las doce, la velada tuvo un giro inesperado. Arianna Aragón, la novia española del actor, subió al escenario junto a Mónica, la mamá de Rodrigo, para sorprenderlo con una torta.

No fue una sola: fueron tres las tortas que acompañaron el momento. Entre aplausos, sonrisas y miradas cómplices, Guirao Díaz pidió sus deseos y sopló la velita frente al público, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Rodrigo Guirao Díaz celebró su cumpleaños en Café Berlín. Foto: Movilpress

La música, su refugio cuando vuelve a Buenos Aires

Aunque su carrera actoral hoy lo tiene instalado entre España y México, Rodrigo mantiene un fuerte vínculo con Buenos Aires. Cada vez que regresa, elige reencontrarse con amigos y subirse a escenarios porteños para tocar con su banda, lejos de los sets de grabación y cerca de su costado más personal y artístico.

Rodrigo Guirao Díaz celebró su cumpleaños en Café Berlín. Foto: Movilpress

Proyección internacional en España y México

En paralelo a su faceta musical, Rodrigo Guirao Díaz continúa consolidando su carrera internacional. En 2025 fue protagonista de la novela Me Atrevo a Amarte en Televisa, una de las producciones más comentadas del año en México, donde compartió elenco con figuras como Kimberly Dos Ramos, Marlene Favela y César Évora.

Quién es Arianna Aragón: una historia ligada al espectáculo

Arianna Aragón no es ajena al mundo del espectáculo. Tiene raíces profundamente artísticas y una historia familiar marcada por la televisión y el circo.

Es nieta de Alfonso Aragón Bermúdez, más conocido como Fofó, integrante del mítico grupo Gaby, Fofó y Miliki, un verdadero fenómeno de la televisión infantil que marcó a generaciones enteras en España y Latinoamérica.

Su padre, Rody Aragón, continuó con la tradición familiar ligada al circo y el entretenimiento.

Rodrigo Guirao Díaz celebró su cumpleaños en Café Berlín. Foto: Movilpress

Además, su madre, Patricia Santamaría, está casada con el reconocido presentador español Carlos Sobera, quien se convirtió en el padrastro de Arianna y una figura clave dentro del ambiente televisivo español.

Una relación que crece entre viajes, música y escenarios

El festejo en Café Berlín no solo dejó imágenes del cumpleaños de Rodrigo Guirao Díaz, sino que también mostró la solidez y complicidad de la pareja. Entre giras, proyectos internacionales y encuentros musicales en Buenos Aires, Arianna Aragón y el actor construyen un vínculo que combina amor, herencia artística y una vida atravesada por los escenarios.