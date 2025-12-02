Rodrigo Guirao Díaz atraviesa uno de sus momentos personales más dulces. El actor, modelo y cantante compartió en sus redes sociales una publicación dedicada a su novia, la española Arianna Aragón, con quien cumple su primer año de relación.

Aunque suele mantener su vida privada lejos de los focos, esta vez eligió hacer una excepción para celebrar el amor.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón celebran un año de amor | Créditos: Instagram @rodrigoguirao

Arianna Aragón no solo es actriz, sino que además pertenece a una de las familias artísticas más emblemáticas de España: los Aragón, responsables del histórico fenómeno televisivo Los Payasos de la Tele, encabezado por Gaby, Fofó y Miliki.

Es hija de Rodolfo “Rody” Aragón, quien también formó parte del legado familiar y es hijo de Fofó. Fruto de su relación con Patricia Santamaría, Arianna nació en 1998. Rody además es padre de Alfonso Aragón Castro, nacido en 2007.

RODRIGO GUIRAO DÍAZ, ENAMORADO

El vínculo entre Rodrigo y Arianna se conoció públicamente en octubre de 2024, cuando la revista Diez Minutos publicó un reportaje fotográfico que mostraba a la pareja caminando por las calles de España, cómplices y muy enamorados.

Desde entonces, aunque prefieren la discreción, ambos fueron compartiendo pequeños momentos de su intimidad: viajes juntos, salidas románticas y la presencia constante de Arianna en los shows de rock y blues que Guirao Díaz brinda cada vez que visita Europa.

Este 1° de diciembre de 2025 se convirtió en una fecha especial para ambos. Desde temprano, Guirao Díaz compartió imágenes dedicadas a su novia, acompañado de mensajes en los que expresa abiertamente el cariño y la admiración que siente por ella.

Del otro lado, Arianna también le rindió homenaje: subió a su Instagram un video recopilatorio con fotos de distintos momentos compartidos, desde viajes por Europa hasta escenas cotidianas repletas de dulzura. “Felicidades”, escribió junto al clip, en un guiño directo al actor.