El 14 de febrero, Nuestro Romance vuelve a la ciudad con un show especial en el C Art Media, una propuesta ideal para quienes buscan celebrar el amor de una forma distinta.

Las entradas están a la venta por el sistema Passline.

Lejos de las cenas formales y los festejos tradicionales, Nuestro Romance invita a sumergirse en el pogo más romántico del mundo, con una noche pensada para disfrutar en pareja, con amigos o incluso en solitario.

Así es el show de Nuestro Romance

Con un repertorio especialmente preparado para la ocasión, la banda propone un recorrido por las canciones románticas más icónicas de todos los tiempos, con clásicos de Luis Miguel, Cristian Castro, Chayanne, Ricky Martin, entre muchos otros.

La noche también incluirá canciones inéditas y el esperado sorteo en vivo, un clásico del grupo que suma emoción y complicidad con el público.

Integrado por Juan Amón (voz), Lulo Scattini (guitarra y coros), Rodrigo Sily (batería), Gonzalo Collado (bajo) y Pol Piriz (teclados y coros), Nuestro Romance reinterpreta baladas latinas y clásicos románticos con sensibilidad, picardía y una energía arrolladora que conecta generaciones.

Tras agotar el Estadio Obras Sanitarias y consolidarse como uno de los fenómenos más singulares de la escena musical actual, Nuestro Romance llega al C Art Media con la propuesta perfecta para San Valentín: celebrar el amor en todas sus formas en una noche de verano donde el romance se vive sin pudor y a los gritos.