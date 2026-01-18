Bizarrap cumplió un sueño, según él mismo relató: participa en Orange County, uno de los nuevos sencillos de Gorillaz.
La nueva canción es parte de The Mountain. El nuevo álbum de la banda se lanzará el viernes 27 de febrero.
El tema, coproducido por Bizarrap y la banda virtual de Damon Albarn, también cuenta con la participación de Kara Jackson y Anoushka Shankar.
BIZARRAP COLABORA CON GORILLAZ
En su cuenta de Instagram, el argentino publicó la emoción por este nuevo trabajo. “Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando”, empezó.
Y agregó: “Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: Gorillaz”.