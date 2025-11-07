Diez meses después de su última entrega, Bizarrap regresó con una sorpresa monumental: una nueva sesión junto a Daddy Yankee, el ícono global del reggaetón. La colaboración, titulada “BZRP Music Session #0/66”, marca el regreso del productor argentino a sus célebres sesiones y, al mismo tiempo, el retorno musical del puertorriqueño tras su retiro oficial de los escenarios.

El anuncio se hizo apenas unas horas antes del lanzamiento, generando un verdadero terremoto en redes sociales. Los fans interpretaron el “#0/66” como una pista de que Biza prepara 66 nuevas sesiones, y que esta podría ser la primera de una nueva etapa en su carrera.

En el tema, de casi tres minutos, Daddy Yankee vuelve a sus raíces con un flow potente y un beat de reggaetón clásico, al mejor estilo de sus éxitos como “Llamada de emergencia” o “Pose”.

Crédito: Instagram

Con la inconfundible producción de Bizarrap, el ritmo electrónico se acelera y se funde con letras cargadas de energía positiva y reflexión: “Si me preguntas, a nadie yo le debo. Cuando me vaya, de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero, los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.”

UNA COLABORACIÓN CARGADA DE MENSAJE Y SIMBOLISMO

Esta BZRP Music Session #0/66 llega en un momento clave para ambos artistas. Por un lado, Bizarrap vuelve al ruedo tras su sesión #61 junto a Luck Ra, lanzada en diciembre pasado. Por el otro, Daddy Yankee atraviesa una nueva etapa de su vida, marcada por su renacimiento espiritual y su acercamiento al cristianismo.

Durante su charla en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, el cantante había hablado sobre este cambio profundo: “Me siento renacido, con nuevas energías. El cambio personal y espiritual me hizo reencontrarme con mi propósito. Cada uno tiene un diseño diferente, y el mío ahora es anunciar el Reino desde la cultura popular.”