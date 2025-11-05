Dos generaciones, un mismo legado. El productor argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar su próxima BZRP Music Session Vol. 0/66, junto a nada menos que Daddy Yankee, uno de los máximo referente del reggaetón.

La noticia encendió las redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron lo que promete ser un hito para la música latina, uniendo al productor más influyente de la escena actual con el artista que marcó a toda una generación.

Bizarrap y Daddy Yankee: colaboración de lujo (Foto: gentileza de prensa)

La esperada colaboración, titulada “BZRP Music Sessions Vol. 0/66”, estará disponible el 5 de noviembre, a las 21 hs (hora de Argentina), y genera gran expectativa tanto en el público como en la industria musical.

Con esta unión explosiva, Bizarrap continúa consolidando su lugar como uno de los productores más importantes del mundo, mientras que Daddy Yankee, quien se había despedido de los escenarios en 2023, regresa con una participación que promete ser legendaria.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.