En 2005, Nicole Neumann conoció a Nacho Herrero y ese mismo año se casaron. Sin embargo, la relación no perduró y apenas nueve meses después, en 2006, se divorciaron.
Ambos transitaron caminos distintos. Ella, como es de público conocimiento, tuvo otras parejas y ahora está casada con Juan Manuel Urcera, con quien tuvo a Cruz, nacido en 2024. Además, tiene tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero.
Herrero, en cambio, se alejó de la exposición pública al finalizar su vínculo matrimonial con la modelo.
QUÉ ES DE LA VIDA DE NACHO HERRERO, EX DE NICOLE NEUMANN
Herrero estuvo en pareja con Vanina Gramuglia, de Gran Hermano 2007, quien lo acusó públicamente de violencia intrafamiliar y de violencia de género.
La ex Gran Hermano brindó detalles en distintas entrevistas y hasta avisó que la situación “estuvo al borde de una tragedia”. Sin embargo, él eligió no exponerse.
Ahora reside en Córdoba, donde se desarrolla comercialmente como gastronómico.