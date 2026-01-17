El mundo del deporte argentino está de luto: Guillermo Salatino, reconodido periodista deportivo, murió este sánbado a los 80 años. Su voz acompañó a generaciones de fanáticos y su análisis se volvió referencia obligada para entender la evolución del tenis en el país.

Su partida generó una profunda conmoción entre colegas, deportistas y fanáticos, especialmente en el ambiente del tenis, disciplina a la que dedicó gran parte de su vida profesional.

Guillermo Salatino fue víctima del “cuento del tío” y le robaron una fortuna a través de una estafa virtual. (Foto Guillermo Salatino IG)

Según informó Clarín, el comunicador habría sufrido un paro cardíaco antes de someterse a una operación de cadera; había pasado más de la mitad de su vida siguiendo el circuito del tenis y asistió a 147 torneos de Grand Slam.

UNA CARRERA DEDICADA AL TENIS Y AL PERIODISMO

Guillermo Salatino se convirtió en la voz inconfundible del tenis argentino. Durante más de cuatro décadas, cubrió los torneos más importantes del circuito internacional y fue testigo privilegiado de los grandes logros de los tenistas nacionales.

Guillermo Salatino, "Chiche" Almozni y Juan José Moro (Foto: Movilpress)

Su trabajo en televisión, radio y medios gráficos lo llevó a ser reconocido no solo por su conocimiento técnico, sino también por su pasión y compromiso con la difusión del tenis. Fue habitual verlo en las transmisiones de los Grand Slam, la Copa Davis y los principales certámenes del mundo, siempre con su estilo cercano y didáctico.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.