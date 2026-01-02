Victoria Kafka Jones, la hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta en la habitación de un hotel de California durante la madrugada del 1° de enero. Se habla de posible sobredosis.

En las últimas horas, se conoció el audio de la llamada al 911 que realizaron desde el elegante Fairmont San Francisco, donde se alojaba la joven.

En la comunicación, la persona que alertó a la policía mencionó una presunta sobredosis de drogas y describió la situación como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”.

Victoria Jones y Tommy Lee Jones. Foto: AP

Así encontraron muerta a Victoria Jones

A las 2:52 de la madrugada, los paramédicos llegaron al hotel y, tras evaluar a Victoria, la declararon muerta en el lugar. Poco después, un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco confirmó que los oficiales acudieron al establecimiento cerca de las 3:14, tras el reporte de una persona fallecida.

En el sitio, los efectivos se reunieron con los paramédicos y el médico forense, quien inició la investigación correspondiente.

Hasta el momento, la causa de la muerte no fue confirmada oficialmente y las autoridades no brindaron más detalles sobre el caso.

Quién era Victoria Jones

Tommy Lee Jones. REUTERS/Aude Guerrucci Por: REUTERS

Victoria Kafka Jones tenía 34 años y nació el 21 de abril de 1987 en Carolina del Norte. Era hija de Tommy Lee Jones (79) y su exesposa Kimberlea Cloughley, y tenía un hermano mayor, Austin Jones, de 43 años.

Victoria tuvo algunas apariciones en cine. Participó en Men in Black II (2002), junto a su padre, y en The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), película dirigida por Tommy Lee Jones y en la que también trabajó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, en el área de fotografía.

Además, la joven sumó una participación en la popular serie adolescente One Tree Hill en 2003.