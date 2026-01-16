La fama de Luis el Tucu López de picaflor es bien conocida, pero ahora se decidió por blanquear su amor por Noe Antúnez al asistir con ella a la función de prensa de El Divorcio del Año, luego de que a fin de año se lo relacionara con Romina Ricci, su compañera de Sex.

La mujer en cuestión es una periodista nacida en Chaco que lo acompaña en el programa infomercial que hace para un importante banco.

Noelia además trabaja como panelista en uno de los ciclos de streaming del canal DGO.

Noe Antúnez y Tucu López. (Foto: @Movilpress)

Los tortolitos pasaron unos días de vacaciones en Punta del Este sin esquivar los flashes, pero lo de anoche fue la confirmación definitiva.

Noe Antúnez y Tucu López. (Foto: @Movilpress)

La historia de amor del Tucu y la Chaqueña

Sin embargo, la conexión viene de lejos, ya que pero que en realidad conoce hace muchos años, al menos de cuando compartían el equipo de Bonus Track en la FM 95.1.

Tucu López y Noe Antúnez se conocen hace cinco años. (Foto: @noeantunez)

De hecho, allá por 2021 el Tucu estaba en pareja con Jimena Barón y luego se puso a salir con Sabrina Rojas, al mismo tiempo que pasaba sus mañanas en el estudio de la Metro con Noe.

Tucu López y Noe Antúnez se conocen hace cinco años. (Foto: @noeantunez)

Por ese entonces, el Tucu López y Noe Antúnez habían posado juntos para una foto que la chaqueña tiene en su perfil de Instagram: “Le pechamo a la movida”.