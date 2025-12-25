En A la tarde (América) se vivió un momento explosivo cuando el panel reveló imágenes del llamado “chape furioso” entre Tucu López y Noe Antúnez, actriz con destacada trayectoria en cine y actual compañera del conductor en un streaming.

Entre risas, pistas y comentarios picantes, el misterio duró poco: “Ella es de Chaco, él es de Tucumán…”, deslizaron primero, hasta que finalmente blanquearon los nombres.

El historial amoroso del Tucu López vuelve a dar que hablar

Reconocido por colegas y público como un auténtico galán, Tucu López ya tuvo romances mediáticos con Jimena Barón, Sabrina Rojas y un vínculo cercano con Romina Ricci. Y ahora, parecería que el amor volvió a tocar su puerta… ¡con una compañera de trabajo!

Tucu López en el lanzamiento de la temporada de verano Punta del Este 2026 (Foto: Movilpress).

Romina Ricci y el Tucu López (Foto: Movilpress)

Romance que arranca en Navidad (con beso incluido)

Según contaron en el programa, la pareja fue captada a los besos, sin esconderse, lo que disparó rumores de que la relación estaría comenzando justo en época de fiestas.

“Empieza una pareja en Navidad. Me gusta”, lanzaron desde el panel, entre chicanas y brindis adelantados.

Compañeros, química y mucha complicidad

Ambos comparten proyecto en un streaming y, dicen quienes los rodean, la complicidad se nota dentro y fuera del set. Las imágenes —que el ciclo presentó como “chape furioso”— terminaron de encender las alarmas: ¿se viene blanqueo oficial?

Para sumar condimento, uno de los panelistas recordó una anécdota del Tucu en una pool party:

“Dijo que se tiraba a la pileta, se quedó en calzoncillo… y se fue con alguien. Es generoso”, bromearon, reforzando su fama de conquistador.

¿Qué pasará ahora?

Mientras las redes ya arden con el tema, Noe Antúnez y Tucu López guardan silencio. Pero en el mundo del espectáculo, cuando hay beso… ¡hay noticia!

Seguiremos atentos:👉 ¿Se viene confirmación oficial?👉 ¿Romance de verano o historia que promete?

Lo cierto es que, por ahora, el “chape furioso” ya se convirtió en el nuevo hit del espectáculo.