Se confirmó que una flota de autos de lujo, utilizada en videoclips de artistas como L-Gante, La Joaqui y otras figuras del ambiente, formaba parte de una maniobra de contrabando y alquiler ilegal que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde al menos 2023.

El caso salió a la luz tras una alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en Corrientes, donde se detectó el ingreso irregular de vehículos de alta gama bajo el régimen de turismo.

Se trataba de modelos como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, automóviles que entraban al país con matrícula paraguaya, supuestamente para uso temporal de turistas, pero que nunca regresaban a su país de origen.

A partir de esa advertencia, la Dirección Regional Aduanera Noreste inició un análisis exhaustivo de documentación y movimientos fronterizos. Los primeros indicios revelaron una maniobra destinada a eludir los controles del régimen de circulación de vehículos del Mercosur, lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú.

ESCÁNDALO POR FLOTA DE AUTOS DE CLIPS MUSICALES

Con el correr de los meses, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables, los domicilios donde se ocultaban los vehículos y el uso concreto que se les daba.

Los autos no solo eran exhibidos en redes sociales, sino que también eran alquilados para eventos privados y producciones audiovisuales, entre ellas videoclips de artistas de gran visibilidad mediática.

El operativo culminó con allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En los procedimientos participaron distintas áreas del Estado, incluyendo Aduanas, DGI, Migraciones y la Policía de la Ciudad. El resultado fue contundente: se secuestraron dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang con patente paraguaya, además de una Toyota SW4 radicada en Argentina.

Según estimaciones oficiales, el valor total de los vehículos incautados supera los 500 millones de pesos. A esto se sumó el hallazgo de 30 millones de pesos en efectivo, 20 mil dólares, 1.300 dólares presuntamente falsos y un arma de fuego calibre 9 milímetros sin documentación legal.