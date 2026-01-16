El gerente de programación del canal nueve, Diego Toni, salió al cruce de las versiones que circularon esta semana sobre un supuesto pedido urgente a Flor de la V para que interrumpiera su descanso en Uruguay y regresara antes de tiempo a la pantalla.

La polémica estalló cuando en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, se instaló la información de que desde la emisora le habrían solicitado expresamente a la conductora que acortara sus vacaciones debido a cuestiones de rating. Sin embargo, la versión oficial del canal es completamente diferente.

La aclaración oficial

En diálogo exclusivo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”, Toni fue contundente: “No le pedimos que adelante el regreso de sus vacaciones”, afirmó el directivo, echando por tierra las especulaciones que resonaron en el ambiente mediático.

Según explicó el gerente, la realidad es mucho más simple: “Flor había pedido 3 días ya con bastante anticipación por un evento que tenía en Punta del Este”. Lejos de ser una decisión apresurada del canal, se trató de una licencia acordada previamente con la producción.

(Foto: Instagram @flordelave)

Todo estaba coordinado

Toni fue claro al detallar que el plan de regreso de la conductora estaba definido desde antes: “Su vuelta estaba prevista para ayer a última hora. Estaba dentro de los planes. Eso es lo que yo había arreglado con Pablo Goycochea”, señaló, refiriéndose al productor del programa.

El ejecutivo también hizo referencia al contexto que pudo haber alimentado los rumores: “El canal en general no ha tenido una buena tarde estos últimos días y de ahí deben venir las especulaciones”, reconoció, dejando entrever que los números de audiencia en ese horario no han sido los esperados, lo que habría generado interpretaciones erróneas sobre la situación de Flor de la V.