¡Yandel está de festejo! El ícono del género urbano cumple 49 años y lo celebra de la mejor manera: con el Movistar Arena completamente agotado para su esperado espectáculo “Yandel Sinfónico”, que se presentará el 11 de febrero en Buenos Aires.

En la previa de sus shows sinfónicos en Argentina, los fans le prepararon una emotiva sorpresa al artista puertorriqueño, reafirmando el enorme cariño y la vigencia de una de las figuras más influyentes de la música latina.

El pionero del reggaetón vuelve a hacer historia con un nuevo hito en su carrera. “Yandel Sinfónico” propone una experiencia única que une la potencia del género urbano con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, en una noche que promete ser inolvidable.

La sorpresa de los fans argentinos para Yandel en su cumpleaños

Yandel, leyenda mundial y referente indiscutido del movimiento urbano, demuestra una vez más su poder de convocatoria: el show en el Movistar Arena se encuentra totalmente sold out, confirmando el fenómeno que representa en cada país que visita.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de versiones inéditas de clásicos que marcaron generaciones, como “Rakata”, “Encantadora”, “Yandel 150” y “Ay Mi Dios”, reinterpretados en un formato sinfónico que eleva su obra a una nueva dimensión artística.

El espectáculo tuvo su estreno mundial en Miami y recorrerá las principales ciudades de la región. Su llegada a Buenos Aires con localidades agotadas consolida el impacto de esta propuesta innovadora y el lugar de Yandel como uno de los artistas más influyentes del siglo.

En un momento extraordinario de su carrera, Yandel también celebra recientes dos nominaciones a los Latin GRAMMY 2025 por su colaboración junto a Tego Calderón en “Reggaeton Malandro”, coronando más de dos décadas en la cima de la industria musical.