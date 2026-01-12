Sebastián Yatra despidió en redes sociales a su compatriota y colega Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero, junto a otras cinco personas, en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá, Colombia.

El sentido mensaje de Sebastián Yatra tras la muerte de Yeison Jiménez

“Por alguna razón que no me explico, Yeison y yo nos tomamos esta foto hace cinco días. Escuchamos muchos temas y hablamos de hacer música juntos. Me contaste algunos de los sueños que aún querías cumplir; créeme que los cumpliste”, escribió el cantante colombiano junto a la imagen compartida.

Visiblemente conmovido por el suceso, Yatra agregó:“A donde sea que vayas, estoy seguro de que te están esperando con los brazos abiertos y con ganas de que les cantes algunos temas que les conviertan sus penas en alegría. Aquí te seguiremos escuchando y recordando, parcero”.

Foto Instagram

Yeison Jiménez había contado un sueño premonitorio

El trágico final del artista cobró aún más impacto luego de que se recordara una entrevista que Yeison Jiménez brindó hace 20 días en un programa de televisión, en la que reveló que había soñado en varias oportunidades con accidentes aéreos.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que diera una vuelta. Cuando llegaba, me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’”, relató el músico en Se dice de mí, por Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

Y concluyó con una frase que hoy resulta estremecedora:“En uno de los sueños sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”.