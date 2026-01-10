La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 12 hasta el 16 de enero del 2026.

LUNES

Aries: Vesta en Acuario te impulsa a enfocar tu energía en proyectos grupales y causas que te representen. Comprometerte con una idea más grande que vos te motiva y ordena tu fuego interno. Inspiración renovada y propósito claro.

Tauro: Este tránsito te pide compromiso con tu vocación y con una forma distinta de mostrar tu valor. Salir de lo conocido fortalece tu autoestima y tu visión profesional. Coherencia entre valores y acciones.

Géminis: Vesta en Acuario activa tu fe en nuevos caminos, estudios o filosofías de vida. Dedicarte a aprender o enseñar algo distinto te enciende por dentro. Curiosidad y apertura mental.

Cáncer: Este tránsito profundiza compromisos emocionales y energéticos. Es momento de poner límites sanos y cuidar dónde entregás tu intimidad. transformación necesaria y liberadora.

Leo: Vesta ilumina el área de las relaciones y te pide entrega consciente sin perder individualidad. El compromiso se renueva desde la libertad y el respeto mutuo. Acuerdos que miran al futuro.

Virgo: Este tránsito ordena rutinas y hábitos, invitándote a comprometerte con un estilo de vida más auténtico. Pequeños cambios generan grandes mejoras. Constancia en el dinero y con sentido.

Libra: Vesta en Acuario enciende tu creatividad y tu deseo de expresarte sin moldes. Comprometerte con lo que te hace único fortalece tu autoestima. Autenticidad y esperanza renovada.

Escorpio: Este tránsito te pide revisar lealtades familiares y emocionales. Dedicar energía a construir tu propio espacio interno te devuelve poder. Pausa consciente para sanar tus palabras.

Sagitario: Vesta activa tu palabra y tu forma de comunicarte. Comprometerte con tu verdad y expresarla con claridad abre nuevas puertas. Tu voz crea realidad en los demás.

Capricornio: Este tránsito te invita a redefinir tu compromiso con el dinero y los valores personales. Ordenar prioridades te da seguridad y autonomía. Estabilidad construida con conciencia.

Acuario: Vesta en tu signo te conecta con tu propósito más auténtico. Es tiempo de honrar quién sos y dedicarte a lo que representa tu esencia. Poder interior alineado con tus convicciones.

Piscis: Este tránsito activa un compromiso silencioso con tu mundo interno. Escuchar tu intuición y respetar tus tiempos te devuelve claridad. Sabiduría interior en expansión a través de nuevas experiencias.

MARTES

Aries: Solucionando los problemas de pareja avanzan hacia el futuro. Estudios nuevos en puerta con Venus en Acuario. Ordenando el dinero, alcanza para todo y mejora la economía con tu trabajo.

Tauro: Mejoras económicos, y orden profesional, llegas con la justicia con la pareja con Venus en Acuario. Guardas energía para una relación apasionada, ganas de ir a las metas con fuerza.

Géminis: Venus en un signo amigo, te activa a tener más equilibrio en pareja y con los amigos. Retomas un viejo tema profesional que dejaste pendiente para crecer con alegría.

Cáncer: Surgirán nuevos proyectos en el amor. Situaciones que exigen justicia con Venus en Acuario. Dejas afuera dos personas que te generan estrés y no miras para atrás.

Leo: Con la energía de Venus en Acuario tendrán fe en sí mismos y en el amor, animándose a mostrarse tal cual son sin depender de la aprobación externa. vincularte. La rueda de la fortuna te impulsa a cerrar una etapa y renacer con más claridad en las relaciones públicas.

Virgo: Con Venus en Acuario evaluás el éxito de tu vida amorosa y apostás a lo nuevo sin tanto análisis mental. Aprendés a confiar más en lo que sentís y menos en lo que deberías sentir. Por cada cosa que das recibís el doble cuando hay equilibrio y paciencia.

Libra: Conseguís un premio en el amor con Venus en Acuario y se ilumina todo tu ser desde la autenticidad. Te permitís disfrutar sin culpa y expresar afecto de manera libre y creativa. Dividís tu tiempo con la familia para que te alcance en todo y renovás la energía del hogar.

Escorpio: Venus en Acuario te obliga a ordenar la pareja y a solucionar heridas desde el diálogo y la comprensión. Soltar el control emocional te acerca a vínculos más honestos y livianos. Dominás tu fiera interior con madurez y conciencia.

Sagitario: Excelente energía para el amor con Venus en Acuario, donde lo distinto y lo espontáneo te entusiasman. Recibirás respuestas laborales que te permiten concretar un cambio deseado. Transformás tu realidad por una versión mejor de vos mismo.

Capricornio: Desafíos y mejoras te impulsan a animarte a probar todo para ganar en el amor con Venus en Acuario. Aprendés a disfrutar más sin perder estructura ni compromiso. La rueda de la fortuna se activa en la familia y los amigos de siempre.

Acuario: Sumas gente a tu equipo, decides armar una sociedad con amigos con Venus en Acuario. una explosión de alegría y amor con tu pareja, recibes una compañía inesperada.

Piscis: Tiempo de paz, de orden y de mirar los nuevos proyectos de amor, es necesario cambiar los planes con Venus en Acuario. Carta de la suerte: cuatro de copas: marcas un buen territorio con el amor.

MIÉRCOLES

Aries: La energía de la Luna en Sagitario te activará nuevos desafíos laborales y te impulsa a tomar decisiones rápidas. Recibís un mensaje de una persona que afecta tus sentimientos y te ayuda a ver una verdad.

Tauro: Con Luna en Sagitario aumenta la capacidad de trabajo, renovás tu optimismo y mejorás en todo sentido. La pasión por la pareja aumenta y se prueban nuevos caminos que activan la relación.

Géminis: Los proyectos de trabajo se activan con la presencia de la Luna en Sagitario y ganan velocidad. Retomás charlas con socios o amistades que abren nuevas oportunidades. Se logra armar un gran proyecto con bases firmes.

Cáncer: Es un día para la acción y contás con ayuda extra para activar ideas audaces. Te animás a concretar planes que antes parecían imposibles. Lográs contenerte y equilibrar tu ser desde la conciencia.

Leo: Arranca un período de crecimiento y éxito con la Luna en Sagitario, donde tu presencia se hace notar. Ocupás un lugar de importancia entre pares y referentes. Todo se ordena a tu favor, tu palabra tiene peso y justicia.

Virgo: En este día desarrollás la seducción con tus compañeros y generás admiración sin esfuerzo. Te mostrás más seguro y abierto a disfrutar. Encontrás una pareja o vínculo con fuerte energía sexual.

Libra: La Luna en Sagitario te ayuda a competir y destacarte frente a otros. Hoy ocupás lugares importantes junto a gente de poder o influencia. Seguís tu camino con decisión y éxito sin mirar atrás.

Escorpio: La entrada de la Luna en Sagitario es positiva para planear viajes y expandirte profesionalmente. Te destacás por tu visión estratégica y liderazgo. Hablás con tu equipo y lográs acuerdos necesarios.

Sagitario: La Luna en tu signo te ubica en un lugar de acción positiva y visibilidad. Tus ideas empiezan a brillar y contagian entusiasmo. Priorizás la justicia y cortás con lo que no va.

Capricornio: Excelente día, la Luna en Sagitario activa ideas de viajes y expansión mental. Lográs renovar planes que estaban estancados. Retomás un viejo proyecto y lo mejorás con experiencia.

Acuario: Con la Luna en Sagitario aparecen mejoras a futuro y nuevas posibilidades optimistas. Te sentís acompañado emocionalmente. Sentimientos sinceros surgen y te reconfortan.

Piscis: La Luna en Sagitario te impulsa a priorizar lo que te motiva para viajar o crecer. Te apoyás en consejos de personas con experiencia. Intercambios positivos de dinero y acuerdos beneficiosos.

JUEVES

Aries: La conjunción en Capricornio activa decisiones firmes en lo laboral y afectivo, empujándote a actuar con estrategia y madurez. Es momento de ir por objetivos claros sin dispersarte. Orden, autoridad y logros sostenidos.

Tauro: Este tránsito te ayuda a proyectar a largo plazo y a comprometerte con ideas, estudios o vínculos que te den estabilidad. Pensás antes de actuar y eso te fortalece. Nuevas oportunidades sólidas y confiables.

Géminis: Venus, Mercurio y Marte te invitan a hablar de temas profundos y a ordenar deseos y acuerdos pendientes. Elegís con quién y con qué involucrarte de verdad. Decisiones claras y consecuencias equilibradas.

Cáncer: La conjunción impacta en relaciones clave, marcando compromisos, límites y charlas importantes. El amor se vuelve más serio y pide responsabilidad emocional. Acuerdos sinceros y vínculos que se fortalecen.

Leo: Es un momento ideal para poner disciplina en rutinas, trabajo y vínculos cotidianos. Demostrás lo que sentís con hechos concretos y constancia. Esfuerzo que da resultados visibles.

Virgo: La conjunción favorece proyectos creativos y romances con bases firmes. La pasión se expresa con planificación, coherencia y compromiso real. Amor y estabilidad bien administrados.

Libra: Este tránsito mueve decisiones en el hogar y la familia, impulsándote a ordenar prioridades emocionales. El amor se demuestra sosteniendo lo que importa y eligiendo con quién construir a largo plazo. Cuidar y proteger lo valioso.

Escorpio: Tus palabras tienen peso y tus decisiones impacto a largo plazo. Conversaciones importantes te permiten avanzar con mayor seguridad y control, dejando en claro límites y acuerdos. Claridad mental y firmeza al comunicar.

Sagitario: Venus, Mercurio y Marte te ayudan a organizar dinero, valores y vínculos. Elegís invertir energía solo en lo que tenga proyección real y te aporte estabilidad. Estabilidad material y emocional.

Capricornio: Con esta conjunción en tu signo, mente, deseo y acción se alinean. Es tiempo de iniciar una etapa poderosa con seguridad y determinación, confiando en tu liderazgo natural. Todo está a tu favor para empezar.

Acuario: El tránsito activa procesos internos y decisiones silenciosas que preparan un nuevo ciclo. Cerrás etapas con madurez y visión estratégica, sin necesidad de explicarlo todo. Sabiduría interior y dirección clara.

Piscis: Se fortalecen proyectos grupales y vínculos con objetivos compartidos. El amor crece cuando hay compromiso, lealtad y metas en común que se sostienen en el tiempo. Trabajo en equipo que da frutos.

VIERNES

Aries: Surge un proyecto de construcción o sociedad con Luna nueva. Comprás materiales para realizar un cambio necesario desde hace tiempo y te animás a invertir en algo propio.Crecimiento material tranquilo.

Tauro: Las mejoras en el amor llenan vacíos emocionales profundos. Gracias a la Luna nueva descubrís situaciones que te benefician y te devuelven seguridad afectiva. El amor llega nuevamente a tu vida.

Géminis: Reuniones productivas y positivas con Luna nueva abren puertas laborales. Firmás acuerdos o contratos y recuperás entusiasmo por nuevos proyectos. Confiás en quienes te hacen feliz y encontrás palabras alentadoras.

Cáncer: Lo que querés tener lo podés lograr, pero necesitás paciencia. La Luna nueva en oposición te exige madurez emocional y manejo de impulsos. Con tu inteligencia podés mucho más.

Leo: Decidís cambiar la empresa o el rumbo laboral gracias a la Luna nueva que te renueva. Es un tiempo clave para comenzar algo que te represente mejor. Conseguís el confort que necesitás.

Virgo: Permitite una aventura nueva gracias a esta Luna nueva y disfrutá de la expansión afectiva. Te abrís a experiencias que despiertan deseo y motivación. Nuevos descubrimientos aumentan la pasión.

Libra: La justicia te acompaña en el trabajo con Luna nueva en un signo de aire. Se equilibran acuerdos y armás sociedades positivas y justas. Dar y recibir en equilibrio.

Escorpio: Conocés a alguien que te convence de seguirlo en un proyecto económico distinto y novedoso. La Luna nueva despierta tu ambición y coraje. Mejorás la voluntad y te lanzás al desafío.

Sagitario: La Luna nueva activa planes de libertad y mejora el trabajo y el amor entre amigos. Se abren caminos con personas que confían en vos. Desarrollás un convenio con alguien que lo merece.

Capricornio: Te despertás de un sueño imposible y das vuelta todo para empezar de nuevo. La Luna nueva trae transformación profunda y decisiones valientes. Cambiás la cabeza y rompés viejas estructuras.

Acuario: Lo que tenés es realmente bueno para tu vida y la Luna nueva mejora todo tu entorno. Aparecen amistades nuevas que aportan frescura. Recordá cuidarte y no exigirte de más.

Piscis: La Luna nueva aporta espiritualidad y sensibilidad a tu vida. Surgen deseos distintos y mejores que te alinean con lo que sentís. La pareja ideal está más cerca, animate a verla.