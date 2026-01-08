Los Tekis vuelven a marcar el pulso del inicio de 2026 con el estreno de “Y te voy a olvidar”, una nueva canción acompañada por un videoclip que rinde homenaje a la hermandad cultural entre Argentina y Bolivia, a través de la música andina y la tradicional danza caporal.

“Y te voy a olvidar” se inscribe dentro del género caporal, uno de los ritmos más representativos del altiplano.

El videoclip de Los Tekis fue grabado en escenarios emblemáticos de ambos países: el Cristo de la Concordia, en Cochabamba (Bolivia), y Cabañas Bella Vista, en Salta (Argentina).

En Bolivia se filmaron algunas de las escenas más emotivas, con la participación de más de 80 bailarines de la Fraternidad Caporales “Mi Viejo”.

Ubicado en lo alto del cerro San Pedro, el Cristo de la Concordia se presenta como un símbolo de fe, protección y encuentro entre los pueblos, reforzando el mensaje de unión que atraviesa toda la producción.

QUÉ ES LA DANZA CAPORAL

La danza caporal, nacida en Bolivia y profundamente ligada a las celebraciones populares, representa la identidad, la resistencia cultural y el sentido de pertenencia. En esta producción, Los Tekis convocaron a la histórica Fraternidad Caporales “Mi Viejo”, una de las más reconocidas del país vecino, con una extensa trayectoria y fuerte presencia en festividades internacionales.

CARNAVAL LOS TEKIS 2026: GRILLA OFICIAL

En este mismo espíritu de encuentro y diversidad cultural, la banda también dio a conocer la grilla oficial del Carnaval de Los Tekis 2026.

Entre los nombres confirmados se destacan Luck Ra, Los Nocheros, Luciano Pereyra, El Chaqueño Palavecino, Kapanga, Q’Lokura, Los Tabaleros, La Pepa Brizuela, DJ’s invitados y muchas sorpresas más.