Alejandra Pradón volvió a convertirse en tema de conversación tras compartir una imagen reciente que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Lejos del bajo perfil, la mediática reapareció con una postal fresca, sensual y sin filtros aparentes, que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

En la foto, Alejandra Pradón posa al aire libre, en lo que parece ser un espacio con vegetación y luz natural. Con el brazo levantado y una sonrisa marcada, se muestra relajada y segura, transmitiendo una imagen de disfrute y confianza.

El estilismo acompaña ese clima: lleva un vestido rosa de escote profundo que resalta su figura, combinado con un collar largo de cuentas y un dije central que suma un guiño boho al look.

Alejandra Pradón hoy. Crédito: Instagram

ALEJANDRA PRADON FIEL A SU ESTILO

El maquillaje es protagonista, pero sin excesos: labios en tono rosado intenso, ojos bien delineados y piel luminosa, en sintonía con una melena rubia suelta que cae de manera natural sobre los hombros.

La imagen no tardó en viralizarse. Comentarios elogiosos, mensajes de sorpresa y debate en torno a su presente inundaron las redes, donde muchos destacaron su actitud y la seguridad con la que se muestra hoy.