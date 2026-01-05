A casi dos años del accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte, Roly Serrano atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El actor, reconocido por su papel en El Marginal, no solo regresó a los escenarios, sino que también se enamoró de una joven 44 años menor.

La noticia se conoció en las últimas horas: Serrano, de 70 años, está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, de 26, una licenciada en teatro que también se mueve en el mundo artístico. La relación, que comenzó en Córdoba mientras el actor cumplía compromisos laborales, ya dio un paso más y ambos conviven.

Candelaria Saldaño Vicente (Foto: Instagram @candesaldanovicente)

El flechazo se dio en la provincia de Córdoba, donde Serrano se instaló para trabajar en la obra Suspendan la boda. Allí conoció a Candelaria, quien además de su formación académica, colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral que se presenta en Carlos Paz.

Leé más:

Roly Serrano reveló cómo es trabajar con Nico Cabré en medio de la mudanza de su hija Rufina a Turquía

SE SUPO CÓMO NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE ROLY SERRANO Y CANDELARIA SALDAÑO VICENTE

La pareja no tardó en mostrarse en público. Incluso, compartieron eventos sociales como el casamiento de Coco Sily, aunque en ese momento nadie sabía que estaban juntos. Hoy, los panelistas de los programas de espectáculos aseguran que a Roly se lo ve bien y muy enamorado.

Candelaria Saldaño Vicente (Foto: Instagram @candesaldanovicente)

En diálogo con Infobae, el actor se sinceró sobre este presente: “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”.

La joven, que también forma parte del equipo de la obra Yepeto, acompaña a Serrano en cada paso y lo ayuda en su día a día. Juntos, disfrutan de la temporada teatral y de una convivencia que, según quienes los rodean, los tiene más unidos que nunca.

Candelaria Saldaño Vicente (Foto: Instagram @candesaldanovicente)

El presente de Roly Serrano es el resultado de una recuperación que le llevó meses de internación y esfuerzo. Hoy, lejos de aquel difícil momento, el actor celebra la vida y el amor, acompañado por una pareja que lo apoya y lo impulsa a seguir adelante.

Leé más:

Roly Serrano reapareció en la TV a nueves meses de su tremendo accidente: “Ha sido un aprendizaje constante”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.