El mundo de la cultura argentina atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Pablo Lago, reconocido guionista de cine y televisión, autor de ficciones que marcaron una época como Locas de amor, Trátame bien y Lalola.

Tenía 56 años y falleció en la ciudad de Mar del Plata, donde residía. La noticia fue confirmada por Argentores y generó una inmediata conmoción entre colegas, actores y espectadores que crecieron con sus historias.

“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión”, expresó la entidad que nuclea a los autores, en un comunicado en el que también envió condolencias a familiares, amigos y a su compañera de vida y de trabajo, Susana Cardozo, con quien compartió buena parte de su recorrido creativo.

Durante más de dos décadas, Pablo Lago construyó una obra sólida y diversa, capaz de moverse con naturalidad entre el drama y la comedia, siempre con una mirada sensible sobre los vínculos humanos y los conflictos sociales.

Murió Pablo Lago: el autor de La Leona, Lalola y Tratame bien tenía 56 años | Créditos: Instagram

Su nombre quedó asociado a algunas de las ficciones más recordadas de la televisión argentina, que lograron combinar éxito popular con reconocimiento crítico. En los últimos años, se encontraba trabajando en Cautiva, una producción inspirada en un caso real de abusos ocurridos en un convento de clausura, proyecto que reflejaba su permanente interés por abordar temáticas complejas y profundas.

MURIÓ PABLO LAGO

Su trayectoria televisiva incluye títulos como La Leona (Telefe, 2016), Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014), Mentes en shock (Fox, 2011), Media falta (Polka, 2005) y Hospital público (América TV, 2003), entre muchos otros.

En cada uno de estos trabajos dejó una impronta personal, con personajes intensos y relatos atravesados por conflictos sociales, políticos y emocionales.

En el cine, su talento también se hizo notar con guiones como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical: El desafío, además de producciones animadas como Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico.

Su versatilidad lo llevó incluso al teatro, donde en 2017 estrenó el drama Cánser, una obra que fue destacada por su crudeza y sensibilidad.

A lo largo de su carrera, Lago recibió numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Argentores, Martín Fierro, Fund TV y Clarín. Además, alcanzó proyección internacional con una nominación al Emmy Internacional por Familia en venta, un hito que confirmó el alcance y la calidad de su trabajo más allá de las fronteras argentinas.