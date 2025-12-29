Diego Peretti eligió Punta del Este para desconectarse y recargar energías junto a su pareja, Andrea. El actor, que siempre mantuvo un perfil bajo en su vida privada, se dejó ver relajado y sonriente luego de un almuerzo en un restaurante emblemáticos del balneario.

Las imágenes muestran a Peretti y Andrea bajo el sol, tomados de la mano y disfrutando de la tranquilidad que ofrece la costa uruguaya.

La pareja, que lleva varios años de relación, aprovechó el fin de semana para descansar y esperar la llegada del Año Nuevo en uno de los destinos más exclusivos de la región.

Las fotos de Diego Peretti y su novia Andrea en Punta del Este

Diego Peretti y Andrea en Punta del Este.

Quién es Andrea, la novia de Diego Peretti

Peretti, que se separó en 2017 de Natalia Milazzo —con quien tuvo a su hija Mora, también actriz—, encontró en Andrea una compañera fuera del ambiente artístico.

“Hace un par de años que estoy con Andrea. Estoy enamorado, muy bien, muy contento. Ella no tiene nada que ver con lo actoral. Me acompaña mucho, y yo a ella también”, confesó el actor en una entrevista con Catalina Dlugi.

A pesar de su bajo perfil, Andrea suele acompañar a Peretti en sus proyectos más importantes. En noviembre, estuvo presente en el preestreno de La muerte de un comediante, la primera película que el actor dirigió, escribió y protagonizó.



