La salchicha parrillera envuelta en provoleta es una receta ideal al estilo finger food para hacer como entrada o sumar en una picada: se hace fácil en pocos pasos y explota de sabor.
Queda crocante por fuera y jugosa por dentro, con el agregado de panceta y queso. Es una opción pensada para comer con la mano y compartir. Se acompaña con un dip de salsa casera de tomates que aporta frescura y termina de redondear su sabor.
Ingredientes
- 3 salchichas parrilleras.
- 400 g de queso parmesano.
- 200 g de panceta.
- 200 g de queso muzzarella.
- Salsa de tomates.
- Palitos de brochette.
Procedimiento
- En una sartén antiadherente, cocinar las salchichas. Reservar.
- Cocinar la panceta en fetas hasta que esté crocante. Reservar.
- En esa misma sartén, colocar un tercio del queso parmesano rallado en hebras armando una suerte de provoleta.
- Cortar la panceta y agregar un tercio.
- Añadir un tercio de la muzzarella, también rallada.
- Cuando esté dorada esa provoleta, colocar una salchicha, envolverla con el queso derretido y cerrar.
- Insertar un palito en la base de la salchicha.
- Repetir la operación con cada salchicha y servir con salsa de tomates como dip.
