El sábado por la mañana, David Kavlin vivió el momento más crítico de su vida. Después de jugar un partido de paddle en la sede central del club Hacoaj, el periodista se descompuso y todo cambió en segundos.

“Después de jugar al paddle, empecé a sentirme mal. Me encontré con mi hijo Tommy y el malestar aumentó”, le contó Kavlin a Teleshow, todavía con la voz ronca por el susto. Fue entonces cuando Tommy se vistió de héroe: corrió a buscar ayuda y activó el protocolo de emergencia del club.

En cuestión de minutos, el equipo médico del club le hizo un electrocardiograma y saltó la alarma: tenía un infarto. Se activó el “código rojo” y llegaron tres ambulancias para trasladarlo a la Clínica La Trinidad de San Isidro.

Leé más:

Sol Pérez abandonó el estudio tras cruzarse con Javier Milei y David Kavlin: “Esto es un horror; son dos...”

DRAMÁTICO RELATO DE DAVID KAVLIN: SUFRIÓ UN INFARTO, TUVO UN PARO Y LO REVIVIERON EN LA GUARDIA

Pero el drama no terminó ahí. “En la ambulancia, hice un paro cardiaco y en la guardia de la clínica me revivieron. Llegué muerto”, contó Kavlin, que fue estabilizado y recibió un stent para salvarle la vida.

“La atención de todos acá en la clínica es impecable, desde las enfermeras hasta los médicos. El cardiólogo que me atendió en el club se llama Tomás Vernero, y la enfermera que me atiende como un rey es Silvana Fazzetto, ella es la más importante”, dijo entre risas, ya más tranquilo y en pleno proceso de recuperación.

David Kavlin (Foto: Instagram @davidkavlin)

Rodeado de su familia y el equipo médico, Kavlin reflexionó sobre su ritmo de vida: “Estoy trabajando mucho, en Argentina 12, haciendo Mañana picantes, después conduzco Nuevediario todas las noches y mientras tanto saqué el libro Nos gritan judíos de mierda. La difusión del libro me llevó por todos lados, no paré y eso también me generó bastante estrés”.

A pesar del susto, el periodista no perdió el humor: “Así que me van a tener que seguir aguantando en la tele. Y ahora también estoy escribiendo el segundo libro. Así que tengo cuerda para rato”.

Leé más:

Nancy Duré contó que David Kavlin quiso seducirla por una app de citas: “Me dijo ‘acá hago lo mismo que vos’”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.