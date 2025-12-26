El presente de Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, suma un nuevo capítulo de angustia y preocupación. En las últimas horas, Daniel Curtis Lee, su excompañero en la serie Ned’s Declassified, contó que intentó sacarlo de la calle, pero la ayuda terminó en desastre: Chase destrozó la habitación de hotel que le consiguió y desapareció sin dejar rastro.

Lee relató la situación en un video que publicó en TikTok, donde se lo vio visiblemente afectado por lo ocurrido. “Conseguimos refugio para Tyler. Todos estaban felices. Pero no terminó así”, explicó el actor, que se mostró devastado por el desenlace.

Apenas unas horas después de haberle conseguido comida y hospedaje en un hotel de Los Ángeles, Lee recibió un llamado desesperado de la administración del lugar. Lo que encontró fue impactante: el microondas estaba dentro de la bañera, la heladera dada vuelta y la puerta abierta. “Me siento destruido”, confesó Lee, que no podía creer el estado en el que quedó la habitación.

DANIEL CURTIS LEE CONTÓ CÓMO TYLER CHASE ESCAPÓ DEL HOTEL EN EL QUE LO ALOJÓ TRAS DESTRUIR LA HABITACIÓN

La intención de Lee era darle a Chase un espacio seguro y la posibilidad de empezar de nuevo, pero la situación se descontroló rápidamente. Tras los destrozos, Chase abandonó el hotel y hasta el momento nadie sabe dónde está.

El episodio se suma a una serie de señales de alarma sobre el estado del ex Nickelodeon, que en los últimos meses fue visto en situaciones de deterioro y vulnerabilidad. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se lo ve a Chase en una condición preocupante, lo que aumenta la angustia de quienes intentan ayudarlo.

Tyler Chase y Daniel Curtis Lee (Fotos: Instagram @daniel_curtis_lee)

Mientras tanto, el testimonio de Daniel Curtis Lee expone no solo los daños materiales, sino también la impotencia y el dolor de quienes buscan tenderle una mano sin éxito. La historia de Tylor Chase refleja el costado más duro de la fama y la dificultad de salir adelante cuando la situación personal se vuelve crítica.

