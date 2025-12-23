Desde que Trueno blanqueó su romance con Teresa Prettel, modelo española, se muestran juntos sin tapujos.

En una entrevista en Luzu, reveló que es “re romántico” y contó que la cautivó “tirando unas barras”.

La modelo recordó qué fue lo que le llamó la atención: “Lo que más me gustó es que no me conocía. Le chupaba un huevo quién era yo”.

Foto: Instagram.

TRUENO FUE VISTO CON SU NOVIA EN EZEIZA

Luego de blanqueado el noviazgo entre Trueno y Teresa Prettel, la pareja se muestra públicamente.

Captaron a Trueno y su novia española en el aeropuerto: la foto | Créditos: Instagram @gossipeame

Esta vez, el artista y la modelo fueron vistos en Ezeiza prontos a partir hacia Europa por distintos compromisos.