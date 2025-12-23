Desde que Trueno blanqueó su romance con Teresa Prettel, modelo española, se muestran juntos sin tapujos.
En una entrevista en Luzu, reveló que es “re romántico” y contó que la cautivó “tirando unas barras”.
La modelo recordó qué fue lo que le llamó la atención: “Lo que más me gustó es que no me conocía. Le chupaba un huevo quién era yo”.
TRUENO FUE VISTO CON SU NOVIA EN EZEIZA
Luego de blanqueado el noviazgo entre Trueno y Teresa Prettel, la pareja se muestra públicamente.
Esta vez, el artista y la modelo fueron vistos en Ezeiza prontos a partir hacia Europa por distintos compromisos.