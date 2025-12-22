Tini Stoessel vivió un fin de semana intenso en Buenos Aires y terminó en el quirófano. La artista fue intervenida quirúrgicamente este domingo 21 de diciembre por la mañana, apenas unas horas después de haber brillado en el escenario junto a Miranda!.

Según informó Fede Flowers en sus redes sociales, la operación se realizó cerca de las 10 de la mañana en la Clínica Zabala. Tini llegó acompañada por Rodrigo De Paul, su pareja, y el ingreso se dio bajo un fuerte protocolo de seguridad para resguardar su privacidad.

La cantante se sometió a un recambio de prótesis mamarias, una intervención que suele hacerse por motivos médicos —como roturas o complicaciones— o por decisión personal. Hace un año, Tini ya se había realizado una cirugía estética similar y había mostrado los resultados en sus redes sociales.

Desde el entorno de la artista aclararon que se trató de una intervención programada y que la recuperación avanza de manera favorable. Por el momento, Tini permanecerá alejada de la vida pública para enfocarse en su salud.

La operación llegó después de meses de mucha actividad para la cantante. En las últimas semanas, Tini Stoessel lanzó su festival Futttura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows y se mantuvo muy activa en la escena musical argentina.

Su próximo recital está previsto para febrero en Chile, mientras sigue la construcción de la casa que habrían comprado con De Paul en un barrio privado de San Isidro.

