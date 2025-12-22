Los Backstreet Boys volvieron a encender la temporada de fiestas con el lanzamiento digital deluxe de su aclamado álbum “A Very Backstreet Christmas”.

Esta nueva versión trae dos sorpresas para los fans: una versión en reggaetón del clásico “Feliz Navidad” (cantada en español) y el tema original “It’s Christmas Time Again”, que hasta ahora solo se conseguían en ediciones exclusivas de CD y vinilo.

Ambos temas ya están disponibles en todas las plataformas digitales, permitiendo que seguidores de todo el mundo disfruten de la magia navideña de la banda. Además, el álbum se puede escuchar en formato Dolby Atmos, lo que resalta la creatividad y el sonido envolvente de los Backstreet Boys.

Foto: prensa Backstreet Boys

Un videoclip festivo y un show que hace historia en Las Vegas

Junto con el lanzamiento, la banda estrenó el videoclip de su versión reggaetón de “Feliz Navidad”, donde se los ve celebrando con todo el espíritu de las fiestas. El video ya está disponible para ver online y promete convertirse en un clásico de la temporada.

Pero eso no es todo: los Backstreet Boys se preparan para una serie de conciertos únicos en el Sphere de Las Vegas con su residencia “Into the Millennium”.

Las fechas van del 26 al 31 de diciembre, siguen el 2 y 3 de enero, y continúan el 5, 6, 7, 11, 13, 14 y 15 de febrero. Las entradas volaron y la banda recibió elogios por sus shows electrizantes, visuales de última generación y una producción escénica que rompe todos los moldes.

Foto: prensa Backstreet Boys

En el Sphere, los Backstreet Boys hicieron historia al convertirse en los primeros artistas en volar físicamente por el espacio del recinto, sumando un momento inolvidable a su coreografía característica.

Elogios de la crítica y una lista de temas para todos los gustos

La prensa internacional no escatimó en halagos. Billboard aseguró que el grupo “posiblemente ofreció su mejor actuación hasta la fecha en The Sphere”, mientras que USA Today describió el show como “un viaje emocionante” y una “fiesta de baladas impecables y himnos pop brillantes”. The Hollywood Reporter fue más allá y afirmó que “Into the Millennium cambia las reglas del juego para Sphere”.

La edición deluxe de “A Very Backstreet Christmas” incluye estos temas:

White Christmas

The Christmas Song

Winter Wonderland

Have Yourself A Merry Little Christmas

Last Christmas

Holy Night

This Christmas

Same Old Lang Syne

Silent Night

I’ll Be Home for Christmas

Christmas in New York

Together

Happy Days

Feliz Navidad (versión reggaetón, en español)

It’s Christmas Time Again

Los Backstreet Boys siguen demostrando que su música y su energía no pasan de moda, y que pueden reinventar la Navidad con cada lanzamiento.