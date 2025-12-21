Para sorprender en estas Fiestas hay una receta que no falla y que es muy simple de cocinar: un árbol navideño de queso y espinaca que se luce en la mesa Navideña al ser una opción muy sabrosa y, además, visualmente atractiva.
Es un plato rendidor, cuyo relleno cremoso y bien condimentado se destaca junto a la masa hojaldrada que le otorga textura y sabor. Con un simple golpe de horno, está listo en pocos minutos y se vuelve un protagonista indiscutido de la mesa navideña.
Ingredientes para el árbol navideño de queso y espinaca
- 4 discos de masa de tarta hojaldrada.
- 100 g de manteca pomada.
Para el relleno
- 4 atados de espinaca hervida.
- 400 g de queso crema tipo Finlandia.
- Una cdta de ajo en polvo.
- Una cdta de ají molido.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 200 g de queso provolone rallado.
- 200 g de queso muzzarella rallado.
Extra
- Aceite de oliva.
- Perejil.
- Queso rallado para la cobertura.
Procedimiento
- Colocar las tapas de tarta sobre una tabla, pintar con un poco de manteca pomada, y colocar la otra tapa por encima.
- Estirar un poco las dos masas y realizar la misma preparación con los otros dos discos.
- Cortar ambos discos en forma de pino y con los bordes realizar una estrella para decorar.
- Colocar los ingredientes del relleno en un bowl y condimentar.
- Esparcir la preparación sobre una de las masas cortadas con forma de pino y colocar la otra masa tapando el relleno.
- Cortar las ramas de pino y enrollar.
- Pintar la superficie con aceite de oliva y perejil, y terminar colocando queso parmesano en la superficie.
- Colocar la estrella en la copa del pino y llevar al horno durante 15 minutos a 180°.
