Este domingo desde las 13.45, Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el coreógrafo, bailarín y empresario teatral Falvio Mendoza, quien recientemente estrenó su especáculo Una Mágica Navidad.

Flavio Mendoza en el estreno de Zootopia (Foto: Movilpress).

También serán de la partida este fin de semana la periodista Nequi Galotti, las cantantes Coki Ramírez y Valeria Gastaldi, esta última integrante de Bandana, y el piloto de automovilismo argentino, Agustín Canapino.

Valeria Gastaldi (Foto: Movilpress)

LA REACCIÓN DE JUANA VIALE CUANDO GÓMEZ RINALDI DIJO QUE HAY QUE PAGAR PARA PARTICIPAR EN LOS MARTÍN FIERRO

El periodista Daniel Gómez Rinaldi sorprendió a todos en Almorzando con Juana al explicar el verdadero motivo por el que aquellos que quieren participar de los premios Martín Fierro Latino deben pagar antes.

Luego de que Juana Viale se lo consultara, el panelista reveló que “hay que pagar para inscribirse, para participar, para que te ternen”. Frente a las críticas de la mesa, Gómez Rinaldi afirmó: “No es raro. Tengo entendido que en los EE.UU. algunas obras de teatro tienen que inscribirse, sino irían todos y todos se premiarían. Creo que son 200 dólares”.

Juana Viale y Daniel Gómez Rinaldi (Fotos: capturas eltrece)

Según detalló, la decisión de Luis Ventura, presidente de APTRA, apunta a que “todos tengan su oportunidad” y a reflejar la enorme diversidad que hoy tiene la televisión argentina.

