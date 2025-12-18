Cuarteto de Nos vivió un 2025 para el recuerdo. El sábado 6 de diciembre, la banda uruguaya puso el broche de oro a su TOUR PUERTAS con un show explosivo en Montevideo, donde jugaron de local ante un público que agotó las entradas con meses de anticipación.

La gira, que arrancó tras el lanzamiento de su disco PUERTAS en mayo, los llevó a recorrer 52 ciudades en todo el continente y más allá, sumando hitos en las principales capitales y dejando claro que su música sigue abriendo caminos.

Foto: prensa Cuarteto de Nos

Un disco que abrió puertas y corazones

El álbum PUERTAS marcó un antes y un después para la banda. Con 8 canciones que exploran distintos estilos y temáticas, el grupo volvió a interpelar a su público con letras que invitan a la reflexión y llegan directo al corazón.

Apenas salió el disco, la gira tomó vuelo: en junio, el Movistar Arena de Chile fue la primera parada y el primer sold out de la nueva etapa. Desde ahí, la historia se repitió en cada ciudad: entradas agotadas, estadios llenos y una energía que se multiplicó en cada show.

Hitos en Buenos Aires y México: himnos en vivo y emoción a flor de piel

Uno de los momentos más fuertes del tour se vivió en el Estadio de Ferro de Buenos Aires, donde la banda grabó en vivo el video de “Ganaron los malos”. La experiencia se repitió en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, con otro sold out y la filmación de “Esplín” en vivo.

El 11 de diciembre, Cuarteto de Nos estrenó el video de “Esplín en vivo desde el Palacio de los Deportes Mx”, una canción que se transformó en himno y que el público hizo propia desde el primer minuto. La emoción de ese show quedó registrada para siempre y ya se puede ver online.

Un vinilo de colección y fechas confirmadas para 2026

Como regalo de fin de año, la banda anunció el lanzamiento de una edición limitada en vinilo de “Puertas”, con solo 1000 copias disponibles desde el 15 de diciembre. Los fans de España y Europa podrán conseguir su versión a partir de febrero de 2026 en las tiendas oficiales.

Foto: prensa Cuarteto de Nos

Pero la historia no termina ahí: Cuarteto de Nos ya confirmó su regreso a la Argentina en 2026, con fechas en los escenarios más importantes del país.

Próximas presentaciones en Argentina

Sábado 14 de febrero: Cosquín Rock, Córdoba (entradas en edenentradas.ar)

Domingo 15 de febrero: Noches del Lunario 2026, Anfiteatro Municipal de Rosario (entradas en entradaplay.com)

Jueves 28 de mayo: Movistar Arena, Buenos Aires (entradas en movistararena.com.ar)

Las Puertas siguen abiertas y la banda promete más sorpresas para el año que viene. Los fanáticos ya pueden asegurarse su lugar para vivir la experiencia en vivo de uno de los grupos más convocantes de la región.