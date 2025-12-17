Tras el romance con Jorge Rial que fulminó su carrera en los medios locales, Mariana “La Niña Loly” Antoniale se estableció en Miami, desde donde se muestra feliz de la vida en una casa de ensueño, y este miércoles se conoció la cara de su esposo, Walter G. Mercuri.

En LAM, mostraron una fotografía inédita de Mercuri junto a Mariana y a Juan Antonio Solís, y las panelistas no pudieron evitar notar el parecido con un famoso argentino: “Es igual a Gustavo Bermúdez”, señalaron.

Walter G. Mercuri, el esposo de Loly Antoniale con la modelo y Marco Antonio Solís (Foto: captura América TV)

En la fotos se puede ver a Mercury junto a Antoniale y el cantante Marco Antonio Solís, todos muy sonrientes. “Ahí anda Loly con G. Mercuri. Loly de Mercury y no contesta los llamados y no responde los mensajes”, advirtió De Brito.

En 2022, Andrea Taboada, todavía panelista de LAM, hizo un informe en el que contó que Mariana se casó en plena pandemia de covid. “Loly Antoniale casó en Florida. Es un último momento. Vamos a mostrar la prueba con sello y todo”.

“Ella nació el 18 de noviembre de 1987 y él, el 1 de mayo de 1968. Se llevan 18 años y se casaron el 21 de septiembre de 2020”, dijo Taboada mostrando al aire el acta de casamiento donde reza la unión civil de Mariana S. Antoniale y Walter G. Mercuri, con lo que sería las firmas de los flamantes marido y mujer.

Andrea Taboada reveló en LAM que la Niña Loly se casó en Miami

“Ahí está el acta y se ve todo donde se ve la fecha del casamiento legal porque todavía no sabemos si hubo boda”, cerró De Brito, mientras Marcelito de XT (Marcelo Manau, amigo íntimo de Mariana Antoniale) le confirmaba a Nazarena Vélez la veracidad de la información.