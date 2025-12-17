Lograr papas al horno realmente crocantes por fuera y tiernas por dentro suele ser más difícil de lo que parece. Muchas veces salen secas, blandas o desparejas, incluso usando buena temperatura y aceite. Sin embargo, un truco casero empezó a circular en redes sociales y llamó la atención por su simpleza y efectividad.

El método fue compartido por Jeremy Scheck, creador de contenido gastronómico en TikTok, y rápidamente se volvió viral. En su video explica paso a paso cómo preparar papas perfectas sin usar vinagre ni técnicas complicadas, solo prestando atención a algunos detalles clave durante la cocción.

La clave está en combinar una correcta elección de la papa, una cocción previa bien controlada y algunos detalles simples antes de llevarlas al horno. El resultado: papas doradas, crocantes y llenas de sabor, ideales como guarnición o plato principal.

Ingredientes para las papas tiernas y crujientes

Papas. Usá papas que sean blandas y esponjosas por dentro.

Sal gruesa

Aceite

Hierbas aromáticas ( romero , pimentón, ajo en polvo)

Papas al horno, un plato que nunca falla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Hervor. Empezá a hervir las papas con agua fría. Colocá los trozos en agua fría y empezá a calentar el agua, eso sirve para que se cocinen de manera uniforme. Sal gruesa. Colocá mucha sal gruesa en el agua, porque algo de eso va a ser absorbido por las papas, lo que les va a dar sabor. Cuchara. Sacalas del agua cuando estén tiernas al pincharlas con un tenedor, escurrilas y secalas bien. Luego, con una cuchara, aplastalas levemente para ampliar la base que va a quedar expuesta al calor en el horno. Asadera. Poné el aceite y precalentala para que las papas queden más doradas cuando las introduzcas en el horno. Condimentos. Agregales hierbas aromáticas y condimentos para realzar su sabor. Los recomendados por el tiktoker son romero, pimentón , ajo en polvo, pimienta negra, orégano, tomillo y sal marina. Cocción. Cociná las papas hasta que estén doradas “al 90%”. Ahí apagá el horno y dejalas adentro 10 minutos más para que terminen de cocinarse y estén más crujientes.

