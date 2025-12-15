El mundo del espectáculo permanece en estado de shock tras conocerse que Rob Reiner y su esposa Michele fueron hallados sin vida en su residencia ubicada sobre la avenida Chadbourne, en el exclusivo barrio de Brentwood Park, en Santa Mónica. El caso, que es investigado por las autoridades locales, mantiene en vilo a Hollywood por la violencia del episodio y por las hipótesis que se analizan.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times y la revista People, a partir de fuentes policiales extraoficiales, los cuerpos presentaban lesiones compatibles con heridas de arma blanca, lo que llevó a los investigadores a trabajar bajo la carátula de un posible doble homicidio. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales sobre las circunstancias exactas de las muertes.

Uno de los datos que más inquietud generó es que, según los primeros peritajes, no se habrían encontrado signos de ingreso forzado en la vivienda del reconocido director de Cuando Harry conoció a Sally. Este elemento abrió nuevas líneas de investigación y reforzó la necesidad de analizar el entorno más cercano a la pareja.

ARCHIVO - Rob Reiner y Michele Reiner llegan a la alfombra roja del Departamento de Estado para la cena de gala del Kennedy Center Honors, el 2 de diciembre de 2023, en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf, archivo) Por: AP

TODAS LAS PISTAS APUNTAN AL HIJO: QUÉ DICEN LOS FAMILIARES

En ese marco, trascendió que Nick Reiner, hijo del realizador, fue interrogado durante la madrugada como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos. Fuentes citadas por People aseguran que familiares del director lo mencionaron como principal sospechoso, aunque los investigadores no confirmaron esa versión y continúan reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.

En medio del impacto global, la familia de Rob Reiner difundió un comunicado oficial en el que pidió respeto y cautela. “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, expresaron.

Mientras la investigación avanza, Hollywood sigue con atención cada novedad de un caso que combina tragedia, misterio y una figura central del cine estadounidense. Las autoridades mantienen hermetismo y aseguran que todas las hipótesis permanecen abiertas, a la espera de resultados forenses y nuevas declaraciones clave.