La noticia sacudió a todo Hollywood: el director Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron asesinados a puñaladas en su casa de Brentwood Park, Santa Mónica.

El impacto fue tan grande que hasta sus amigos más cercanos, como Billy Crystal y Larry David, se enteraron de la peor manera.

El domingo, Crystal llegó a la mansión de Reiner buscando respuestas y se topó con la tragedia. “Billy Crystal parecía que estaba a punto de llorar”, relató un vecino que presenció la escena.

El actor, que forjó una amistad entrañable con Reiner desde que filmaron juntos Cuando Harry conoció a Sally, no pudo contener el shock al recibir la noticia en la puerta de la casa.

Lo mismo le ocurrió a Larry David, creador de Seinfeld y Curb Your Enthusiasm, quien también se acercó a la mansión apenas se enteró de los rumores.

ARCHIVO - El escritor y director Rob Reiner posa para un retrato el 2 de mayo de 2016, en Nueva York. (Foto by Brian Ach/Invision/AP, Archivo) Por: Brian Ach/Invision/AP

Ambos llegaron por separado y fueron informados en el lugar sobre el doble homicidio que conmocionó a la industria del cine.

El avance de la investigación y las sospechas sobre el hijo de Rob Reiner

La Policía de Los Ángeles encontró los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer con múltiples heridas de arma blanca. Según fuentes policiales citadas por People y Los Ángeles Times, no había señales de entrada forzada en la mansión, lo que aumentó las sospechas sobre una posible participación de alguien del círculo íntimo.

El principal sospechoso es Nick Reiner, el hijo del director, aunque hasta el momento las autoridades no confirmaron oficialmente su responsabilidad.

El joven fue uno de los interrogados durante la madrugada del lunes, mientras la familia de Reiner pidió privacidad y expresó su dolor en un comunicado: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Fuentes familiares aseguraron a la revista People que fue Nick quien mató a sus padres, pero los investigadores todavía analizan todas las hipótesis. El caso mantiene en vilo a la comunidad artística y a los fanáticos del cine en todo el mundo.

El legado de Rob Reiner: de “Cuando Harry conoció a Sally” a su militancia política

Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, Nueva York, y creció rodeado de arte y cine. Estudió en UCLA y comenzó su carrera con pequeños papeles en series como Batman y The Beverly Hillbillies, además de participar en el film autobiográfico de su padre, Enter Laughing.

En 1971, saltó a la fama como Michael Stivic en All in the Family, superando a figuras como Richard Dreyfuss y Harrison Ford. La serie rompió esquemas al abordar temas sociales y políticos inéditos en la televisión estadounidense.

Durante los 80 y 90, Reiner se consolidó como uno de los directores más versátiles de Hollywood. Su filmografía abarca desde la comedia romántica (Cuando Harry conoció a Sally, con Billy Crystal y Meg Ryan) hasta el drama judicial y el thriller. En 1987, fundó Castle Rock Entertainment, productora de grandes éxitos como En la línea de fuego y Malicia.

Además de su carrera en el cine, Reiner fue un activo militante progresista en California, apoyó causas civiles y se mostró como un férreo opositor a Donald Trump. Incluso, en 2006, evaluó postularse como gobernador del estado.

En los últimos años, el director se volcó a proyectos personales y políticos, como Ghosts of Mississippi, LBJ y Shock and Awe. En 2023, estrenó el documental Albert Brooks: Defending My Life.

La muerte de Rob Reiner deja un vacío enorme en el cine y en la vida de quienes lo conocieron. El dolor de sus amigos y colegas, como Billy Crystal y Larry David, refleja el impacto de una pérdida que todavía estremece a Hollywood.