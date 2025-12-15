Monster Jam, el espectáculo de camiones monstruo más emocionante del mundo, llegó al Estadio Único de La Plata, donde los fanáticos pudieron disfrutar de una jornada repleta de adrenalina y acrobacias impresionantes.

Durante el evento, los competidores presentaron sus imponentes vehículos, que elevaron el nivel de espectáculo con saltos espectaculares y giros difíciles que dejaron al público en vilo.

Familias enteras disfrutaron el show que tuvo lugar en el Estadio Único de La Plata.

Los asistentes del evento vivieron la emoción de las carreras y demostraciones de freestyle, donde los camiones mostraron su potencia y habilidades en una pista llena de obstáculos. La energía del público fue contagiosa, con vítores y aplausos que resonaban en cada maniobra audaz.

Los pilotos de Monster Jam durante un encuentro con la prensa argentina (Foto: Hernán Khatchadourian)

El evento no solo atrajo a fanáticos de los camiones, sino a familias enteras que encontraron en Monster Jam una experiencia única y entretenida.

El espectáculo fue un éxito rotundo, consolidando aún más la popularidad de Monster Jam en Argentina y dejando a los asistentes deseando más adrenalina para futuras ediciones.