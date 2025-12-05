El próximo domingo 7 de diciembre a las 21 hs, eltrece estrena el segundo especial de “Las Chicas de la Culpa”, el ciclo humorístico integrado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias.

El grupo, uno de los más convocantes del teatro argentino, vuelve a traer a la pantalla su humor irreverente, su química única y su mirada sin filtros, consolidando un formato original y atrapante que ya se volvió un imperdible del canal.

Esteban Lamothe en "Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

Esteban Lamothe en "Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

Esteban Lamothe en "Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

"Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

"Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

"Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

"Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

"Las chicas de la culpa". Foto: eltrece

En este nuevo envío, el invitado especial será Esteban Lamothe, que se sumará a las ocurrencias, debates, improvisaciones y juegos que caracterizan al programa.

“Las Chicas de la Culpa” combina entrevistas, momentos inesperados y una sensibilidad humorística que recorre los vínculos, la vida cotidiana y las situaciones más disparatadas, siempre con el estilo fresco y auténtico que las distingue.

Cada emisión recibe a una figura diferente, que se integra al clima distendido y divertido del ciclo.