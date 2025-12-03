Luciano Castro y Griselda Siciliani soñaron con tener su propia casa frente a la playa en Mar de Cobo, pero la ilusión se transformó en pesadilla.

La pareja de actores invirtió 50 mil dólares en un terreno casi sobre la arena, con la idea de construir una vivienda de verano, pero el proyecto quedó completamente frenado por problemas legales.

Foto: Movilpress Por: Fabiana Lopez

La noticia se conoció el martes en el programa Tarde o Temprano, donde Fernanda Iglesias contó los detalles de la odisea que atraviesan los artistas.

“Se cayó el proyecto de construirse una casita al lado del mar”, anunció la panelista, dejando en claro que la pareja no podrá avanzar con la obra.

Griselda Siciliani acompañó a Luciano Castro en su estreno teatral (Foto: Movilpress).

El engaño que dejó a Castro y Siciliani sin su casa soñada

Según relató Iglesias, Castro y Siciliani solicitaron un permiso especial para la altura de la vivienda, pero al presentar los papeles ante las autoridades locales, se toparon con una dura realidad: el terreno que compraron infringe las normas vigentes.

“Ellos fueron víctimas de un engaño”, denunció la panelista, y explicó que los vendedores les aseguraron que el terreno era apto para construir, pero la legislación actual prohíbe edificar tan cerca del agua.

Griselda Siciliani fue a ver a Luciano Castro al teatro. (Foto: Movilpress)

Cuando la pareja pidió una excepción, el Consejo Deliberante revisó el expediente y detectó que el lote estaba mal ubicado.

La reglamentación que cambió todo

El golpe final llegó cuando las autoridades les recordaron que una reglamentación de 2014 establece que solo se puede construir a 150 metros de la línea de costa, una norma que modificó los permisos originales de 2012.

Castro y Siciliani desconocían este cambio, y ahora quedaron atrapados en una situación sin salida.

Por ahora, la pareja deberá resignarse a dejar en pausa su sueño de tener una casa frente al mar, mientras evalúan los pasos a seguir tras haber sido víctimas de una maniobra que los dejó sin su proyecto más esperado.