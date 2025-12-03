Luz Gaggi estrena “QUE MAL”, el segundo adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para 2026 y producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando desde hace más de un año en este nuevo proyecto.
“Qué mal” llega después de “Avión a Madrid”, el primer adelanto de esta nueva etapa musical.
Mirá el video de Qué mal de Luz Gaggi
Luz Gaggi: Premios, reconocimientos y proyección internacional
En los últimos meses, Luz Gaggi protagonizó momentos clave que reflejan su crecimiento y expansión global:
- Ganó el Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York.
- Fue reconocida como Artist To Watch en los Premios Juventud 2025.
- Fue seleccionada por VEVO para formar parte de la prestigiosa campaña VEVO DSCVR, que impulsa a los talentos emergentes más relevantes a nivel internacional.