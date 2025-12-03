Luz Gaggi estrena “QUE MAL”, el segundo adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para 2026 y producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando desde hace más de un año en este nuevo proyecto.

“Qué mal” llega después de “Avión a Madrid”, el primer adelanto de esta nueva etapa musical.

Mirá el video de Qué mal de Luz Gaggi

Luz Gaggi: Premios, reconocimientos y proyección internacional

En los últimos meses, Luz Gaggi protagonizó momentos clave que reflejan su crecimiento y expansión global: