Griselda Siciliani sorprendió con una noticia que alegró a los fans de la comedia argentina: la cuarta temporada de Envidiosa no solo es un hecho, sino que está completamente filmada.

La primicia llegó durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi, donde la actriz terminó confirmando, casi sin querer, lo que muchos esperaban.

“Cuarta y última temporada”, expresó sin vueltas. Y enseguida dejó en claro que no habrá más capítulos después de esta entrega: “Última. Terminás, terminó, y ya está hecha. No hay quinta. Está hecha, es una bomba”.

Aunque Siciliani evitó dar detalles sobre la fecha de estreno de Envidiosa 4, lanzó una frase que alimentó aún más la expectativa: “No sé cuándo es, porque no me lo dicen ni a mí”. Sin embargo, aseguró que el cierre será espectacular: “La cuarta temporada es una locura. Cierra espectacular”

El elenco de Envidiosa (Foto: gentileza Netflix)

GRISELDA SICILIANI CONFIRMÓ LA CUARTA Y ÚLTIMA TEMPORADA DE ENVIDIOSA

La actriz destacó el gran logro detrás de la producción: “Que haya cuatro temporadas de una serie argentina… ¿sabés cuánto éxito?”. Y recordó que, tras el estreno de la tercera parte, la ficción llegó a estar quinta entre los contenidos más vistos del mundo en Netflix, un hito pocas veces alcanzado por una comedia nacional.

Con el rodaje terminado y una despedida a la altura del fenómeno que generó, la temporada final de Envidiosa ya está encaminada para ser un estreno explosivo y definitivo.

CRÉDITO: Bondi Live

¿Cuándo llegará? Por ahora, es un secreto guardado bajo siete llaves. Ni siquiera su protagonista tiene la respuesta. Pero los fans ya cuentan con una certeza: el final será tan intenso como su éxito.