Vuelve Cosquín Rock Uruguay. El festival más grande de Latinoamérica ya confirmó fecha y lugar para su esperada sexta edición: 21 de marzo de 2026 en Rambla de Punta Carretas, Montevideo.

Mientras crece la expectativa por la edición #26 de Córdoba y el desembarco por primera vez en Brasil, Cosquín Rock continúa expandiéndose con anuncios impactantes que consolidan su presencia internacional.

La edición 2026 de Cosquín Rock Uruguay llegará renovada: se realizará en un solo día.

Cosquín Rock Córdoba 2026: la edición madre ya tiene fecha

El festival en Argentina volverá al Aeródromo Santa María de Punilla el 14 y 15 de febrero de 2026. Más de cien artistas ya confirmaron su participación.

Las entradas están a la venta exclusivamente en cosquinrock.net.

Cosquín Rock Brasil

El festival anunció su primera edición en Brasil: 13 de enero de 2026 en Stage Music Park, Jurerê Internacional, Florianópolis.

Entradas disponibles en la ticketera oficial ingresse.com.

Cosquín Rock Paraguay

Otra edición muy esperada será Cosquín Rock Paraguay, que se vivirá el 7 de febrero en el Anfiteatro José A. Flores de San Bernardino.

Entradas disponibles en ticketea.py.