En las últimas horas se conoció la angustiante situación que vive Cacho Garay, el reconocido humorista mendocino, que cumple prisión domiciliaria en su provincia natal. Su abogado contó que sufrió la amputación de todos los dedos de un pie como consecuencia de una diabetes avanzada.
Leonardo Pasccon habló en exclusiva con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, y describió un panorama preocupante. “La situación de Cacho me preocupa más del lado humano y personal que la situación judicial porque tiene una diabetes que le ha generado los dedos de uno de sus pies y esto tiene que ver con todo lo que viene enfrentando”.
Según detalló Pasccon, Garay enfrenta serios problemas de movilidad tras las cirugías que debió atravesar. “Todo esto lo va destruyendo de a poco. Tiene altibajos, una ansiedad y una angustia muy fuerte y es un tipo muy querido por sus amigos. Le han amputado todos los dedos de un pie y esto le ha afectado muchísimo a su estado de ánimo”, relató.
Leé más:
Cacho Garay a juicio oral: por qué podría ser condenado a 20 años de prisión
EL ABOGADO DE CACHO GARAY REVELÓ EL DELICADO CUADRO DE SALUD DEL HUMORISTA MIENTRAS CUMPLE PRISIÓN DOMICILIARIA
El abogado también remarcó que el cuadro es “muy delicado” y que la salud del humorista “se ha ido degradando”. “Yo lo voy a visitar a él porque es necesario para ver varias cuestiones. Él no puede vivir ahí porque para llegar a su casa tiene que subir escaleras y no lo puede hacer”, explicó.
En medio de este difícil contexto, Cacho Garay permanece en una vivienda alquilada en Mendoza, ya que tiene prohibido acercarse a su casa histórica. “Cacho está en su casa, puede moverse pero tiene reglas restrictivas y tiene que ir a firmar una vez por mes a la Fiscalía y tiene una prohibición de acercarse a su casa histórica y él alquila una casa. La denunciante vive en Córdoba cuando su casa es en Mendoza, no tiene sentido”, señaló Pasccon.
El humorista, que enfrenta un proceso judicial, espera poder llegar a un juicio oral y público para “demostrar su verdad y confrontar con todas las partes”, según expresó su abogado. Mientras tanto, Garay convive con “ataques de dolor muy fuerte y una amputación” que lo afectan física y emocionalmente.
Leé más:
Filtraron una foto de Cacho Garay desde la cárcel: “Bajó de peso y duerme en el piso”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.