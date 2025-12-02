La emoción invadió el estudio de La Mañana con Moria cuando Florinda Meza abrió su corazón y relató los difíciles momentos que vivió junto a Roberto Gómez Bolaños, el querido Chespirito, durante su enfermedad.

La actriz reveló detalles desconocidos sobre el deterioro de la salud del comediante mexicano y cómo enfrentaron juntos el avance del Parkinson y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

“Él nunca se enteró de su diagnóstico. Muchas cosas se aceleraron en él, entre ellas la pérdida del oído”, confesó Meza, visiblemente afectada. La actriz contó que Gómez Bolaños ya tenía problemas auditivos desde joven, producto de una caída practicando clavados acrobáticos.

“Casi perdió el oído izquierdo. Por esa razón, yo era su oreja de contacto”, explicó. Y agregó: “Siempre que quieren atacarte buscan una manera. Dicen que yo me adelantaba a contestar. No es cierto. Cuando notaba, a petición de él, que no había comprendido una pregunta, se la repetía estando cerca para que pudiera contestar bien”.

EL CALVARIO DE LOS SÍNTOMAS Y LA BÚSQUEDA DE UN DIAGNÓSTICO

Florinda Meza relató en el programa de eltrece que el Parkinson de Chespirito se manifestó de formas poco habituales: “Esa enfermdad se manifiesta de muchas formas, como nos dijo la neuróloga, no todos los Parkinson tiemblan, ni todo lo que tiembla es Parkinson. Primero no sabíamos qué era lo que tenía. Se llenaba de ronchas, le daban convulsiones”, recordó.

La situación se volvió aún más compleja cuando los médicos detectaron microinfartos cerebrales y no lograban determinar el origen: “El cardiólogo quería saber de dónde venían los microinfartos. Decía que de la carótida. Mucho tiempo después, una buena neuróloga nos ayudó. El que lo había atendido en la Ciudad de México era muy malo, perdimos mucho tiempo”, lamentó Meza.

