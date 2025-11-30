La señal Lifetime presenta una apuesta navideña con fuerte presencia latinoamericana y el lanzamiento de su primera serie en formato vertical. Bajo el especial Lifetime Xmas Movies 2025, que reúne 52 títulos con programación ininterrumpidahasta el 6 de enero, la señal estrena “Enredo en Navidad”, su serie pensada para plataformas digitales, junto a las películas “Dulce Amor para Navidad”, “Decora Mi Navidad” y “Una Navidad en Familia”, rodadas en México con talento regional.

“Enredo en Navidad”, co-producción de Lifetime y VIP 2000 TV, es una comedia romántica filmada en Miami con capítulos breves de 90 segundos pensados para ReelShort y YouTube. Protagonizada por Francis Rodríguez, Claudio de la Torre, Héctor Peña y Rebeca Herrera, la historia se centra en Alejandro y Clara, dos desconocidos que, entre “champaña, maletas ajenas y una convivencia accidentada”, encuentran segundas oportunidades bajo el clima navideño.

En simultáneo, la señal estrena “Una Navidad en Familia”, rodada en Ciudad de México junto a VIP 2000 TV. El film reúne a Renata Manterola, Daniel Medina, German Girotti y Wendy de los Cobos en un relato que “recupera el espíritu navideño” en la tradicional finca de los Valverde, donde viejas heridas, secretos y reencuentros impulsan una temporada cargada de emociones.

LIFETIME ESTRENA UNA SERIE DE ESPECIALES NAVIDEÑOS CON TRES PELÍCULAS ORIGINALES Y SU PRIMERA SERIE VERTICAL

La propuesta se completa con “Dulce Amor para Navidad” y “Decora Mi Navidad”, producidas por Prismáticoos Films en Guadalajara. Tras pasar por la señal lineal, ambas producciones continuarán disponibles en VOD y tendrán presencia extendida en YouTube, con estrenos en canales que superan los 2.7 millones de suscriptores.

“Dulce Amor para Navidad” sigue a Alan y Pablo, socios de una cadena de croissants que enfrentan un imprevisto en plena víspera festiva. Cuando Alan debe hacer entregas personalmente, conoce a Clara, dueña del “Café del Corazón”, con quien surge una conexión inmediata hasta que la revelación de sus identidades genera un quiebre. La película plantea si el espíritu navideño podrá unirlos nuevamente.

El 6 de diciembre llegará “Decora Mi Navidad”, centrada en Lorena, una arquitecta y madre que dirige su propio estudio y recibe la propuesta de Fernando, un viudo que le pide decorar un evento benéfico. Ese encuentro abre para ambos “la posibilidad de volver a enamorarse”. Así, Lifetime refuerza su apuesta por relatos románticos, emotivos y de tradición local, creados para disfrutarse en familia y desde cualquier pantalla.

