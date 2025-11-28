Rocío Pardo volvió a conquistar Instagram con una sesión fotográfica que desató una ola de comentarios.

Con un corset negro, el cabello suelto en ondas y un make up luminoso que resaltó sus facciones, la artista se mostró súper segura frente a la cámara. Sin embargo, esta vez no fueron únicamente los elogios los que se llevaron la atención.

Crédito: IG

LA FAMOSA CON LA QUE COMPARARON A ROCÍO PARDO

Entre miles de likes y mensajes celebrando su belleza, un usuario lanzó una comparación que rápidamente se volvió viral:“Es la Mujer Invisible”, escribió refiriéndose al icónico personaje de Los 4 Fantásticos, interpretado por Jessica Alba en la pantalla grande.

Jessica Alba como la "mujer invisible" de Marvel. Crédito: Web

El comentario no solo fue entendido de inmediato por los fans, sino que activó una catarata de respuestas que coincidieron con el parecido:el look de Rocío Pardo —sensual, sofisticado y muy cinematográfico— hizo recordar directamente al rol de Sue Storm, la superheroína que Alba interpretó en la famosa saga Marvel.