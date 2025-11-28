Rocío Pardo volvió a conquistar Instagram con una sesión fotográfica que desató una ola de comentarios.
Con un corset negro, el cabello suelto en ondas y un make up luminoso que resaltó sus facciones, la artista se mostró súper segura frente a la cámara. Sin embargo, esta vez no fueron únicamente los elogios los que se llevaron la atención.
LA FAMOSA CON LA QUE COMPARARON A ROCÍO PARDO
Entre miles de likes y mensajes celebrando su belleza, un usuario lanzó una comparación que rápidamente se volvió viral:“Es la Mujer Invisible”, escribió refiriéndose al icónico personaje de Los 4 Fantásticos, interpretado por Jessica Alba en la pantalla grande.
El comentario no solo fue entendido de inmediato por los fans, sino que activó una catarata de respuestas que coincidieron con el parecido:el look de Rocío Pardo —sensual, sofisticado y muy cinematográfico— hizo recordar directamente al rol de Sue Storm, la superheroína que Alba interpretó en la famosa saga Marvel.