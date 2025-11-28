En pleno conflicto dentro del clan Tinelli, Cande Tinelli volvió a ser noticia por un gesto inesperado hacia su exmarido, Coti Sorokin.

La influencer compartió un mensaje cargado de cariño en sus redes sociales y dejó a todos preguntándose si hay una segunda oportunidad en puerta.

La hija de Marcelo Tinelli eligió un momento caliente para publicar un posteo dedicado al músico.

Coti Sorokin en el Gran Rex (Foto: Movilpress).

En medio de la crisis familiar, con denuncias cruzadas y escándalos que no paran, Cande sorprendió al compartir el último álbum de Coti y escribir: “De otro planeta, felicitaciones Coti. No podés ser más talentoso”. Pero lo que realmente llamó la atención fue el cierre: “Te quiero siempre”.

Foto: @candelatiatinelli

El posteo que reavivó las versiones de reconciliación

La separación entre Cande Tinelli y Coti Sorokin fue un golpe inesperado para el mundo del espectáculo. Aunque se hablaba de una crisis profunda, nadie imaginaba una ruptura definitiva ni las declaraciones explosivas que vinieron después.

La joven había sido tajante sobre los motivos de la separación y hasta aseguró: “No me quiero casar nunca más”.

Foto: Instagram de Cande Tinelli.

Sin embargo, el vínculo entre ambos parece haber cambiado. Hace poco, Coti Sorokin contó cómo es la relación actual con su exesposa, y ahora fue Cande quien dejó en claro que, a pesar de todo, mantienen un lazo especial.

Las redes, en llamas: ¿vuelta o buena onda?

El mensaje de Cande no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías sobre una posible reconciliación. Incluso, una seguidora se animó a decir que la canción “Madrid sin vos” estaría dedicada a ella.

En medio del caos familiar, el gesto de la influencer despertó todo tipo de especulaciones: ¿es solo una muestra de buena onda o un guiño que anticipa una vuelta? Por ahora, ninguno de los dos salió a aclarar la situación, pero el mensaje ya generó revuelo.